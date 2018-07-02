LGS'de kontenjanlar yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu

Liselere geçişte tercih dönemi başladı.Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin kontenjan tablolarını ve LGS yüzdelik dilimlerini E-Okul üzerinden yayımladı. Tercihler de yine E-Okul sistemi üzerinden yapılacak. 1,5 milyonu aşkın sekizinci sınıf öğrencisi, bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınav ve adrese dayalı yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

LGS tercih robotunun da devreye alındığı e-okul sisteminde yoğunluk sebebiyle zaman zaman çökmeler yaşıyor. Yoğunluk azaldıktan sonra denemenizi öneririz.



Öğrencilerin lise tercihlerini belirlemede okulların yüzdelik dilimleri ve taban ile tavan puanları büyük önem arzediyor. e-okul sistemi üzerinden tercih ettiğiniz okulun ismini seçerek yüzdelik sıralamasını görebiliyorsunuz.

LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimleri : Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercihleri aldığı e-okul sistemi üzerinde tercih robotu da bulunuyor. LGS tercih robotu ile okul türleri, il, ilçe ve yüzdelik dilimlere göre listeleme yapılabiliyor.

Okulların yüzdelik dilimleri, YEP puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler için son gün ise 13 Temmuz. Yine MEB tarafından açıklanan LGS tercih kılavuzuna göre, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okul tercihleri de bugün başladı ve 13 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

2018 LGS tercihi yüzdelik dilimleri ve e okul sistemi ekranına gitmek için tıklayın