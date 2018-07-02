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LGS'de kontenjanlar yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu

LGS'de kontenjanlar yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu

2018 LGS yüzdelik dilimleri e okul üzerinden açıldı sistem kilitlendi. Bugün saat 12.00'da liseye girişte okul kontenjanları 2018 LGS yüzdelik dilimleri ve liselerin il sıralaması duyuruldu. Sonuçlar E-Okul sisteminden hizmete açılırken meb sayfası yoğunluktan zaman zaman cevap veremez hale geliyor.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 11:53 - Güncelleme: 02-07-2018 12:37

Liselere geçişte tercih dönemi başladı.Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin kontenjan tablolarını ve LGS yüzdelik dilimlerini E-Okul üzerinden yayımladı. Tercihler de yine E-Okul sistemi üzerinden yapılacak. 1,5 milyonu aşkın sekizinci sınıf öğrencisi, bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınav ve adrese dayalı yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

LGS tercih robotunun da devreye alındığı e-okul sisteminde yoğunluk sebebiyle zaman zaman çökmeler yaşıyor. Yoğunluk azaldıktan sonra denemenizi öneririz.

Öğrencilerin lise tercihlerini belirlemede okulların yüzdelik dilimleri ve taban ile tavan puanları büyük önem arzediyor. e-okul sistemi üzerinden tercih ettiğiniz okulun ismini seçerek yüzdelik sıralamasını görebiliyorsunuz.

LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercihleri aldığı e-okul sistemi üzerinde tercih robotu da bulunuyor. LGS tercih robotu ile okul türleri, il, ilçe ve yüzdelik dilimlere göre listeleme yapılabiliyor.

Okulların yüzdelik dilimleri, YEP puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler için son gün ise 13 Temmuz. Yine MEB tarafından açıklanan LGS tercih kılavuzuna göre, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okul tercihleri de bugün başladı ve 13 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

2018 LGS tercihi yüzdelik dilimleri ve e okul sistemi ekranına gitmek için tıklayın

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ihsan 02 Temmuz 2018 12:11 bu saçmalıkları kim yumurtluyor yuh yani

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