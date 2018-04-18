LGS tercihlerinde neden 34 ilde Anadolu lisesi yok MEB yeni açıklama

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, 34 ilde neden sınavla alacak Anadolu lisesi yok sorusuna cevap verdi. Tekin, “Bu illerde fen ve sosyal bilimler liseleri olduğu için yok” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, NTV’de katıldığı canlı yayında sınavla alacak okullar listesiyle ilgili eleştirilere cevap verdi. 34 ilde Anadolu lisesi bulunmamasıyla ilgili, “Bu illerde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’luk dilimi tutturduğu için Anadolu lisesi koymadık” dedi.

Tekin, bu kotayı dolduramadığımız illerde Anadolu liselerini listeye koyduklarını belirterek şunları söyledi:

MEB Müsteşarı Tekin açıkladı: 34 ilde neden Anadolu lisesi yok"Sınavla öğrenci alacak okullarda bu yüzde 10’u nasıl belirlediğimize dair çokça eleştiri var. Sayın Bakanımız açıkladı aslında. Bütün illerde her kategoride okul olmasına dikkat ettik. Bazı illerde neden Anadolu lisesi yok diyorlar. Bizde, bakanlık bünyesinde üç grup ortaöğretim kurumu var. Biri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki meslek liseleri, diğeri Din Öğretimi Genel Müdürlüğündeki imam hatipler, diğeri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğündeki liseler. Üçü farklı bir eğitim programı takip ediyor. İmam hatipler daha dini ağırlıklı, meslekler mesleki eğitim üzerine yoğunlaşmış, üçüncü okullar ise genel ortaöğretim kurumları dediğimiz okullar. Biz, illerde yüzde 10’u ve 90’ı belirlerken üç kategoride okul bulunmasına özen gösterdik. Ortaöğretim genel müdürlüğündeki okullar fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri. Bunların dışında spor ve güzel sanatlar var. Ama diğerleri genel program uyguluyor. Biz sınavla ve sınavsız okulları belirlerken bu üç kategoriye göre okul belirledik. 34 ilde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’luk kotayı doldurduğu için Anadolu lisesi koymadık listeye. Ama bu kotayı doldurmayanlara koyduk.

TEOG TERCİHLERİNE GÖRE KONTENJAN BELİRLENDİ: Bu oranları belirlerken son üç yılda yaptığımız TEOG yerleştirmelerinde ki öğrencilerin ilk beş tercihine baktık. Gördük ki öğrencilerin yüzde 62’si genel, yüzde 15’i meslek, yüzde 22’si din öğretimini tercih etmiş. Yüzde 10 kontenjanını belirlerken bu verilere göre hareket ettik. Sınavla öğrenci alan okulları, öğrencilerimiz bu oranlarda seçecek dedik. Büyük pasta Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde. Yaklaşık yüzde 62’lik bir öğrenci ve derslik sayısı var. Bütün bu işlemleri yaparken farklı program uygulayan okullar kategorisi oluşturduk. Proje okulları yaptığımız liseler, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri farklı program uyguluyorlar.

KOTAYI DOLDURAMADIĞIMIZ YERLERE ANADOLU LİSESİ KOYDUK

Herhangi bir ilde genel ortaöğretim programı uygulayan okullar içinde yüzde 62’lik bölümü nasıl oluşturacağız? Eğer bir ilde fen ve sosyal bilimler lisesi varsa, bu iki lise o ildeki yüzde 62’lik kapasiteyi dolduruyorsa buraya farklı bir ortaöğretim genel müdürümüze bağlı liseyi oraya koymadık. Bu kotayı dolduramadığımız yerlerde Anadolu lisesi koyduk. Daha önceki TEOG yerleştirmeleri üzerinden puan skalasına, pozisyononuna, köklü ve geleneği olan bir okul mu, buna baktık. Türkiye’nin her yerinden tercih edileceğine göre, okul bünyesinde öğrencilerin konaklayabileceği bize bağlı pansiyonu var mı yok mu ona baktık.