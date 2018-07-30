  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Leyla'nın ölümünden sonra aileden bir kötü haber daha!

Leyla'nın ölümünden sonra aileden bir kötü haber daha!

Ağrı’da bayram günü kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’e otomobil çarptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-07-2018 17:22 - Güncelleme: 30-07-2018 17:22

Kağızman Caddesi’nde meydana geldi. Türk Telekom binasının önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir, 06 AAT 519 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nihat Aydemir sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Aydemir’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan Nihat Aydemir’in 3 buçuk yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolmuş arama kurtarma çalışmalarının 18’nci gününde cansız bedeni bulunarak toprağa verilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Leyla'nın ölümünden sonra aileden bir kötü haber daha! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro