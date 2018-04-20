Lavrov'dan S-400 çıkışı: ABD Türkiye'ye şantaj yapıyor!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasıyla ilgili tartışmaya Rusya da dahil oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.

ABD HAKSIZ REKABET İSTİYOR... Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

'ABD, NATO GENEL SEKRETERİ'Nİ DİNLEMELİ'... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün S-400'lerle ilgili yaptığı 'Türkiye'nin ulusal kararı' açıklamasını hatırlatan Lavrov, "ABD, İttifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" diye konuştu.

'SİLAH PAZARINDAKİ REKABET...' Lavrov, silah pazarındaki rekabetin temiz ve vicdanlı olması ve tek taraflı yaptırımlar gibi yasadışı yollardan elde edilen imtiyazlara dayanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD VE NATO NE DİYOR?.. Mitchell, Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanan Türkiye'ye bir uyarı göndermişti. Rusya ile yaptığı anlaşma nedeniyle ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın (CAATSA) 231. maddesi kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının olası olduğunu savunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ankara'nın F-35 programına katılımı açısından da sorun yaşanabileceğine dikkat çekmişti.

Stoltenberg de, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alma isteğini Türkiye'nin ulusal kararı olarak nitelemiş ve İttifak için önemli olanın S-400'lerin ortak sisteme entegrasyonu olduğunu ifade etmişti.