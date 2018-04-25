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Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde kahreden haber!

Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde kahreden haber!

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan özel harekât polisi Kubilay Karaman (28), bugün sabaha karşı şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 13:58 - Güncelleme: 25-04-2018 13:58

Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü çatısında güvenlik önlemi kapsamında görevli özel harekât polisi Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düştü.

HAYATA TUTUNAMADI ŞEHİT OLDU
Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, bugün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENECEK
Erzurumlu olduğu belirtilen Şehit Polis Kubilay Karaman için bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakkı Baba 25 Nisan 2018 14:43 Bakanlar gereksiz gezilerde bulunsun, hava atıp kendi egolarını tatmin etsin diye vatan evlatlarına yazık oluyor. Allah hesabını sorsun inşallah.

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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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