Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde kahreden haber!

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Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü çatısında güvenlik önlemi kapsamında görevli özel harekât polisi Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düştü.
HAYATA TUTUNAMADI ŞEHİT OLDU
Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, bugün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
TÖREN DÜZENLENECEK
Erzurumlu olduğu belirtilen Şehit Polis Kubilay Karaman için bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi.
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