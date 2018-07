Kurtulmuş: Millet güçlü büyüme istiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, milletin ekonomide istikrar istediğini söyledi. Vatandaşın Türkiye'nin güçlü şekilde büyümesinden yana oy kullandığını ifade eden Kurtulmuş, 24 Haziran'da sandıktan çıkan çıkan mesajlardan birisinin de bu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, seçimdeki çalışmaları için partililere teşekkür etmek amacıyla AK Parti Bağcılar ve Arnavutköy ilçe teşkilatlarının düzenlediği etkinliklere katıldı.

Bakan Kurtulmuş, önlerinde yeni bir seçim olduğunu hatırlatarak, 2019 yerel seçimleri için şimdiden çalışamaya başlanması gerektiğini söyledi.

Bağcıların her zaman İstanbul'un en önde ilçelerinden biri olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Yerel seçimlerde de Bağcılar önce olacak, Türkiye'nin sayılı ilçelerinden biri olacak. Bunun için bugünden çalışmaya var mısınız? Türkiye çok zor bir seçimi geride bıraktı. Çok şükür ki iş ikinci tura gitmeden birinci turda bitti. Bu millet, güçlü bir Türkiye için 'Yola devam' dedi. Seçimde konuştuğumuz her şey, önümüzde hiçbir kelimeyi unutmadık. Verdiğimiz tüm sözlerin takipçisiyiz, sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Güçlü Türkiye için güçlü bir liderlik ve güçlü bir parlamento dedik. Millet Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini bir kere daha tescil etti. AK Parti'yi parlamentonun en güçlü partisi haline getirdi." diye konuştu.

"DEVLETİMİZ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRİYOR"

Kurtulmuş, önlerinde üç önemli konu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi yeniden yapılanmadır. Devletimiz yeniden yapılanma sürecine giriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yemin ettikten sonra başbakanlık müessese olarak ortadan kalkıyor. Devletin kurum ve kuruluşları değişiyor ve yeniden yapılanma sürecine giriyor. Daha hızlı karar alan bir yönetim mekanizmasına Türkiye kavuşuyor. Önümüzdeki dönem siyasetin ve devletin yeniden yapılandığı bir dönem olacaktır. 18 Ağustos'da yapacağımız büyük kongre ile AK Parti de yeniden yapılanma dönemine giriyor.

İkinci anahtar kelime istikrardır. Millet ekonomide istikrar istiyor. Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümesinden yana oy kullanıyor. Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürürken bu gelişmeyi toplumun bütün kesimlerinin paylaşmasından yana oy kullanıyor. 24 Haziran'ın verdiği mesajlardan birisi de budur. Dalgalanan bir ekonomi, başarısız bir hükümet, kendi arasında karar alamayan, ekonomide bir ileri bir geri giden hükümet istemiyor. dolayısıyla ekonomide, siyasette ve dış politikada istikrar önümüzdeki dönemin en önemli işaretlerinden biri olacaktır. "

"YENİ DÖNEMİN ÜÇÜNCÜ ANAHTAR KELİMESİ ATILIMDIR"

Kurtulmuş, yeni dönemin üçüncü anahtar kelimesinin ise atılım olduğunu vurgulayarak, "Türkiye belli bir yere geldi. Türkiye'ye istikrarını sürdürerek önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın en büyükleri sınıfına girecek, lig atlayacak, dünyanın şampiyonlar liginde oynamaya başlayacak. Onun için her alanda atılım içinde olacağız.Yerimizde durmak bize yakışmaz, daha ileri gideceğiz. Önümüzdeki dönemde, devlette ve siyasette yeniden yapılanma, ekonomi, siyaset, dış politikada istikrar, her alanda ve her yerde atılım olacaktır. 24 Haziran bize bu ödevi vermiş aynı zamanda bize bu gücü sağlamıştır. " değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, siyasetin aslının teşkilatlar olduğunu dile getirerek, "Seçim günü sandıkları dolaştım, her sandıkta, her okulda arkadaşlarımız vardı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sandıklar sayılana kadar kimse yerinden ayrılmadı. Böyle bir bir teşkilatın içinde olduğumuz için Allah'a şükrediyorum, sizlere de teşekkür ediyorum. Sefer bizden, zafer Allah'tandır diyen topluluğa düşen bir görev seçimden sonra da düşen bir sorumluluk var. Şimdi zaferin sorumluluğu başlıyor. Cenab-ı Allah bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirenlerden eylesin." diye konuştu.