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Kurtulmuş ailesinin mutlu günü

Kurtulmuş ailesinin mutlu günü

Kültür ve Turizm Bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Tıp Doktoru olan kızı Ayşe Kurtulmuş'u evlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 23:16 - Güncelleme: 07-07-2018 23:16

Kültür ve Turizm Bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un kızı Ayşe Kurtulmuş kendisi gibi Tıp doktoru olan Fatih Çalış'la dünya evine girdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da törendeydi.

Nikaha, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

NİKAHI İSTANBUL MÜFTÜSÜ KIYDI

Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıydı. Nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman yaptığı gibi genç çifte de çocuk tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, "Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim"dedi. 

"SİZLER GİBİ VASIFLI AİLE..."

Erdoğan sözlerini, "Sizler gibi vasıflı bir aile, güçlü millet için Allah'ın emri, 'nikahlanınız çoğalınız'. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor; 'Diğer topluluklara karşı ben ümmetimin çoğunluğuyla iftihar edeceğim' diyor" şeklinde sürdürdü. 

YURTDIŞINDA AKADEMİK TAHSİLE DEVAM EDECEKLER

Bağcılar Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışan Kadem Çalış ile Nermin Çalış çiftinin oğlu olan Fatih Çalış, Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı olarak Ağrı'daki bir kamu hastanesinde çalışıyordu. Numan ve Sevgi Kurtulmuş çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Ayşe Kurtulmuş da Psikiyatr Doktor ünvanı taşıyor. Genç çiftin akademik tahsillerini tamamlamak için balayının hemen ardından yurtdışına gidecekleri öğrenildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • allah mutlu etsin 07 Temmuz 2018 23:45 Allah görüyor. Kimine Dünya cennet

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