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Kürtler AK Parti’ye küser mi? O sonuçlar AK Parti'nin masasında

Kürtler AK Parti’ye küser mi? O sonuçlar AK Parti'nin masasında

2019 seçimlerinde AK Parti ile MHP ittifakı Kürt seçmeni küstürür mü? Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, 1 Kasım seçimleri ve referandum sonuçlarını köşesine taşıdı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 09:23 - Güncelleme: 13-01-2018 09:23

AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde ittifak kararı almasının yankıları sürüyor. Siyasette dengeleri değiştiren bu gelişme sonrası "Kürtler Ak Parti’ye küser mi?" sorusu gündeme geldi. Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye karşı en güçlü parti olarak duran AK Parti oy kaybına uğrar mı? Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, referandum ve 1 Kasım seçim sonuçlarını bugünkü yazısında aktardı. Çevikcan'a göre referandum sonuçları AK Parti'nin elini rahatlatıyor.

1 KASIM VE REFERANDUM SONUÇLARI
(...)7 Haziran’dan sonra hükümetin kurulamaması üzerine 1 Kasım’da yenilenen seçimlerden önce çözüm süreci de sonlanmıştı.
Ak Parti, Kürt oylarını etkileyebileceği söylenen bu handikapla girdiği seçimden tek başına iktidarla çıktı. 16 Nisan referandumunda ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini MHP ile birlikte oluşturup, desteklemesinin Kürt oylarını etkileyebileceği söyleniyordu. Ancak rakamlar, kritik kentlerde halkın farklı eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Ak Parti 1 Kasım’da Hakkâri’den yüzde 15.4 alabilmişken, referandumda “evet” oy oranı yüzde 32.3’tü.
Muş’ta Ak Parti’ye 1 Kasım’da yüzde 35 oy çıkmışken, referandumda “evet” oranı yüzde 50.6 olarak gerçekleşti.
Diyarbakır’da 1 Kasım’da yüzde 22.2 Ak Parti’ye oy verirken, referandumda yüzde 32.4 “evet” dedi.
Tunceli’de bile Ak Parti’nin 1 Kasım’daki oyu ile referandumda çıkan “evet” oranı arasında artı yüzde 4’lük fark var.
DİL VE EYLEM: Bu tablo, Ak Parti’nin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından elini rahatlatıyor. Kürt seçmenin, sistem değişikliğine farklı gözle baktığı, olağanüstü bir dönemden geçildiği bilinciyle hareket ettiği söylenebilir.

Serpil Çevikcan'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • ecemnur 13 Ocak 2018 12:15 @İhsan Haklısın kürtlere en büyük kıyağı AkParti yaptı.Haburu davul zurnayla açtı,pkklı gizli tanıklarla komutanları hapse tıktı,kürtlere şirin gözükmek için tabelalardan TC ibaresini,okullardan andımızı kaldırdı,törenlerde bayrak asmayı yasakkladı,Osloda Dolmabahçede görüştü,TC düşmanı Şivan perverle megri megri diye halaylar çekildi.Daha ne olsun_?

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