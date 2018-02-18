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Kulak Burun Boğaz hangi hastalıklara bakar KBB tam liste

Kulak Burun Boğaz hangi hastalıklara bakar KBB tam liste

Kulak Burun Boğaz hangi hastalıklara bakar, KBB ne demek sorusu binlerce hasta tarafından merak edilir. Birçoğumuz hastalık şikayetine ile doktora gittiğimizde hangi bölüme hangi doktor bakar pek bilemeyiz. Özellikle Kulak Burun Boğaz KBB bölümü hep kafaları karıştırır. Kulak Burun Boğaz bölümüne hangi hastalıklar girer işte liste... Anasayfa / Sağlık Rehberi / Hangi Hastalığa, Hangi Bölüm Bakar? / Kulak Burun Boğaz (KBB) Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar? Kulak Burun Boğaz (KBB) Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar? Kulak Burun Boğaz (KBB) Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar? Kategori: Hangi Hastalığa, Hangi Bölüm Bakar? 24 Haziran 2014 26,144 Görüntülenme

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 15:00 - Güncelleme: 18-02-2018 15:00

Kulak Burun Boğaz hangi hastalıklara bakar sorusu binlerce hastanın kafasını karıştırır. Genelde öksüründe ya da üşütünce gittiğimiz Kulak Burun Boğaz bölümü aslında bilmediğiniz birçok hastalığı da kapsıyor. Peki KKB Kulak Burun Boğaz bölümü hangi hastalıklara bakar, hangi hastalıkKBB bölümüne girer işte cevabı..

KBB NEDİR: Kulak Burun Boğaz (KBB) Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar? Kulak Burun Boğaz (KBB) hakkında sizin için topladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Kulak Burun Boğaz (KBB) Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar yazısını sadece bilgi edinme amaçlı kullanınız ve sağlık sorunlarınız için vakit kaybetmeden doktorunuza ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.​

KBB Uzmanları kulak, burun, boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkları olan hastaların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmaya yönelik uzmanlık eğitimini almış olan hekimlerdir. Tıbbi ve cerrahi tedavisi KBB Uzmanları tarafından yapılan hastalık ve rahatsızlıklar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Burun akıntısı ve nezle ( saman nezlesi )
Burunda şekil bozukluğu, burun eğriliği, burundan kan gelmesi
Boğaz ağrısı
Horlama
Kulak iltihabı, kulaktan kan gelmesi, kulak çınlaması, işitme kaybı
Uzun süren kulak akıntısı, kulak ağrısıyla birlikte baş dönmesi
Sinüzit
Uçuk, aft
Tükürük bezi hastalıkları
Çene eklem rahatsızlıkları
Baş dönmesi
Anjin, Bademcik iltihabı, Boğaz ağrısı, Burun, Farenjit, Gırtlak, Horlama, Kulak iltihabı, Saman nezlesi, Sinüzit, Tükürük Bezi, Uçuk, Vertigo, Baş dönmesi



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