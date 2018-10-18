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Kriz çıkaracak iddia! Almanya'dan ABD'ye...

Kriz çıkaracak iddia! Almanya'dan ABD'ye...

ABD yönetiminin, Irak'ın Siemens'e vermeyi planladığı 15 milyar dolarlık elektrik santrali ihalesine son anda müdahale ederek, ihalenin General Electrics firmasına verilmesini sağladığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 21:44 - Güncelleme: 18-10-2018 21:44

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde, Donald Trump yönetiminin Irak'ın enerji ihalesine son anda müdahale ettiği belirtildi.

Alman Siemens şirketi, gelecek 4 yılda Irak'ta 11 gigavatlık elektrik depolama kapasitesi için elektrik santralleri inşa etmek üzere Bağdat yönetimiyle yürüttüğü görüşmeleri eylül ayında sonuçlandırmak üzereydi.

Bu görüşmelerden haberdar olan Donald Trump yönetiminin son anda müdahalede bulunarak, 15 milyar dolar değerindeki ihalenin Siemens'e verilmemesi konusunda Irak hükümetini ikna ettiği ve Bağdat yönetiminin Amerikan General Electric ile anlaşma yapması için baskı uyguladığı ileri sürüldü.

"ABD-IRAK İLİŞKİLERİ RİSKE GİRER"

Söz konusu haberlerde ABD'li yetkililer, 'Siemens ile anlaşma yapması durumunda ABD-Irak ilişkilerinin riske gireceği' konusunda Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye uyarıda bulunulduğunu, bunun üzerine Irak'ın pazartesi günü General Electric ile mutabakat imzaladığını ifade etti.

Ayrıca, enerji alanında Irak'ı İran'a bağımlı olmaktan kurtarmak için ABD ile Irak arasında 'Irak enerji sektörünün inşaası' konusunda da bir mutabakat imzalandığı kaydedildi. 

Alman teknoloji şirketi Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi Joe Kaeser, geçen ay Bağdat'ta İbadi ile görüşmüş ve Irak yönetimiyle iyi niyet mutabakatı imzalamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 22:37 Amerika burda haksız bence, Almanya Irağa yatırım yapıyor ama Amerika engelliyor.

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