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Kriz büyüyor! Rusya'dan flaş İngiltere hamlesi

Kriz büyüyor! Rusya'dan flaş İngiltere hamlesi

Eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın İngiltere'deki şüpheli ölümü ve İngiliz hükümetinin Rusya'yı ölüm nedeniyle sorumlu tutması iki ülke arasında krize neden oldu. Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi'ni Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 15:16 - Güncelleme: 13-03-2018 15:16

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi ile ilgili soruşturma dosyasına ulaşma taleplerinin Londra tarafından reddedildiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiğine yönelik açıklamasının ardından Rusya ve İngiltere arasında ipler gerildi.

Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi'ni Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

KRİZE NATO DA MÜDAHİL OLDU: Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının Rusya tarafından geliştirilen türden, sinir sistemi üzerinde etkili bir maddeyle zehirlendiğinin İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından açıklanmasının ardından NATO’dan Rusya’ya yönelik sert tepki geldi. NATO’dan yapılan açıklamada, “İngiltere, son derece değerli bir müttefik ve bu olay NATO için büyük endişe kaynağı” denildi.

May’in açıklamaları sonrasında yapılan açıklamada, NATO’nun İngiliz makamlarıyla olay hakkında düzenli temas halinde olduğu belirtilerek, “Herhangi bir sinir gazı kullanımı korkunç ve tamamen kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

AB'DEN İNGİLTERE'YE DESTEK AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği’nden de İngiltere’ye destek açıklaması geldi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, durumdan ve İngiltere’nin elindeki verilerden son derece endişeli olduklarını belirterek, “Tabii ki İngiltere bu bağlamda AB dayanışmasına güvenebilir” dedi. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da sosyal medya mesajında, May’in açıklamalarını izlediğini vurgulayarak, “Yanınızdayız” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Liberal Grup lideri Guy Verhofstadt da, sosyal medya aracılığıyla, “Britanya halkıyla omuz omuzayız. Bir AB ve NATO ülkesine yapılan bir saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır” mesajını verdi.

Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik dosyaya ulaşmayı teklif ettiklerini, ancak Londra'nın talebi reddettiğini ifade etti.

RUSYA SERT ÇIKTI

Sputnik'in aktardığına göre ise Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de 'ültimatom' olarak nitelendirdi.

Kimyasal silah kullanmakla suçlanan bir ülkenin, konuyla ilgili numunelere ulaşma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, İngiltere'nin zehirli bir madde ürettiğinden şüphelendiği ülkeye derhal başvurmuş olması gerektiğini ifade etti.

Lavrov "Londra'dan gelen ültimatomu elbette duyduk. Konuyla ilgileniyoruz. Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz (Mariya Zaharova) da konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki açıklamalara ekleyebileceğim şu: İngiltere, İngiltere Başbakanı, Dışişleri Bakanı sanırım Rusya'nın kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına dahil olduğunu biliyor. İngiltere'nin, bu anlaşma çerçevesinde zehirli madde kullandığından şüphelendiği ülkeye başvurması gerekirdi" dedi.

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