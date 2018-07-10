KPSS ortaöğretim başvurusu yapma ÖSYM AİS ekranı TC şifresi ile giriş

ÖSYM'nin AİS sayfasında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lise-Ortaöğretim başvuruları 3 Temmuz 2018 tarihinde başlarken, başvurular ne zaman sona eriyor, ücretler hangi bankalara yatırılıyor. Devlet memurluğu sınavına girecek olanlar adaylar için hazırlanan içerikte kılavuz, başvuru safyası yer alırken, sınav merkezi tarafından yayımlanan 3 önemli uyarı haber içeriğinde..

1) Sınava başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

2) Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

3) Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR: KPSS başvuru ücretleri, ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 60 TL'dir. Ücret iki şekilde ödeniyor: Kurum tarafından belirlenen bankalara veya da kurumun internet ödeme sayfasında. Kurum tarafından belirlenen bankalar: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Eğer aday internet üzerinden ücreti yatırmak isterse, kurumun 'ödeme' sayfasından ücreti ödeyebiliyor. ÖSYM ÖDEME sayfasına gitmek için tıklayınız

KPSS KILAVUZU 2018 SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR: Başvurular, 3 Temmuz 2018 Salı günü başlıyor, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü sona eriyor. İnternet üzerinden başvurular 19 Temmuz 2018 saat 23:59’a kadar sürüyor. KPSS geç başvuru ne zaman başlıyor sorusuna sınav merkezi, 1 Ağustos 2018 tarihinde başlayıp, aynı gün saat 23:59’a kadar başvuruların süreceğini açıkladı.

ÖSYM AİS SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURULARI NEREDE YAPILIYOR: Başvurular kurumun belirlediği şekilde iki yerde yapılıyor: ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM AİS (internet sayfası). Sisteme kayıtlı olanlar, fotoğrafı 50 ayı geçmemiş olanlar, eğitim bilgisi olanlar başvuru merkezlerine gitmeksizin internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Fotoğrafı 50 ayı geçenler ve eğitim bilgisi olmayanlar ise sınav merkezlerine giderek başvuru yapabiliyor. Peki başvuru merkezinde işlemler nasıl gerçekleşecek? Başvuru merkezine giderken bulunması gereken evraklar nelerdir?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2018: Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

1) Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu adayın yanında bulunması gerekiyor.

2) Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.) ·

3) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

4) YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgilerinde değişiklik/düzeltme bulunan adaylar (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden 0 ile başlayan yabancı uyruklu (YU) numarası edinenler) için eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneği (Bu durumdaki adayların başvuru merkezlerince eğitim bilgilerinde yapılacak değişiklikler, sadece başvuru aşamasında yapılabilecektir. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri, öğrenim durumuna ilişkin bilgi ve belgeler işleme alınmayacaktır. Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmi belgeye dayalı olduğundan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adayların, eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı örneğini Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin onaylı bir örneği olmadan kesinlikle değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Belgelerin asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı süresince başvuru merkezlerinde muhafaza edilecek ve ÖSYM tarafından talep edilmesi halinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu vb.) teslim edilmeyecek, gerekli hâllerde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.)

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN: ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sorusuna yayımladığı takvimde açıkladı. Buna göre sınav 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde kurumun sonuç sayfasında yayınlanması bekleniliyor.