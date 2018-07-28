Korkunç olay! Anne ve beş çocuğu yanarak öldü

ABD’nin Michigan eyaletinin Benton Harbor şehrinde bir otelde çıkan yangında bir anne ve beş çocuğu yanarak hayatını kaybetti.
Berrien İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki anne ve 2 ile 10 yaşı arasındaki çocuklarının Cosmo Extended Stay Otel'de çıkan yangında öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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