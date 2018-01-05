  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Köprü ve otoyol ücretleri için bir açıklama daha

Köprü ve otoyol ücretleri için bir açıklama daha

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinde 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenleme ile ilgili ortaya atılan 'yüzde 25 artış' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-01-2018 19:54 - Güncelleme: 05-01-2018 19:54

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerindeki düzenlemeye ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı.

Otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği anımsatılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın-yayın organlarında haber ve yorumlara yer verildiği, bu çerçevede kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

'İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DEĞİL'

Yapılan fiyat ayarlamasının iddia edildiği gibi tüm araçlar için yüzde 25 seviyesinde olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bilindiği gibi otoyol ve köprü geçiş ücretleri 6 araç sınıfı üzerinden kullanılan otoyol uzunluğu baz alınarak fiyatlandırılmaktadır. Son yapılan fiyat ayarlamasında daha öncekilerden farklı olarak araç sınıflarına ve otoyol bölgelerine göre geçiş ücreti tarifesi belirlenmiştir.

ÜLKE 5 OTOYOL BÖLGESİNE AYRILDI

Bu kapsamda ülkemiz 5 otoyol bölgesine ayrılarak (boğaz köprüleri ile Trakya, Anadolu, Ege ve Çukurova otoyolları) her bölgedeki araç sınıfı ayrı ayrı değerlendirilerek ücretlendirme yapılmıştır.

 EN FAZLA YÜZDE 10 ARTIŞ

Bazı otoyollarda 1. sınıf araçların geçiş ücreti yüzde 25 artarken bu artış bazı bölgelerde yüzde 10'da kalmıştır. Yine bazı bölgelerde 3'üncü, 4'üncü, 5'inci sınıf araçlara en fazla yüzde 10 artış uygulanırken bazı bölgelerde bu sınıflara herhangi bir artış yapılmamıştır. 6. sınıf olan motosikletler için ise ülke genelinde artış yapılmadan 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilmektedir. Sonuç olarak bölge ve sınıf bazında hesaplama yapıldığında geçiş ücretlerine uygulanan artış ortalama yüzde 10 oranına karşılık gelmektedir.''

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Köprü ve otoyol ücretleri için bir açıklama daha haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Ocak 2018 20:41 zam zam artık nereye kadar emeklilerde intibak zamlarını bekliyor adil olun

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat