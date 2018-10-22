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Konsolosluk önündeki plakasız araç yerine konuldu

Konsolosluk önündeki plakasız araç yerine konuldu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan özel bir firmaya ait çekici ile götürülen plakasız araç tekrar getirildi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 20:38 - Güncelleme: 22-10-2018 20:38

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünden öğle saatlerinde çekiciyle kaldırılan plakasız araç yerine getirildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünden öğle saatlerinde çekilen plakasız araç, özel bir firmaya ait çekici ile yerine konuldu. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Levent'teki başkonsolosluğun önündeki plakasız bir araç, çekici ile bulunduğu yerden alındı.

Bir konsolosluk çalışanına ait olduğu ve arızası nedeniyle tamire götürüldüğü belirtilen araç, bir süre sonra yeniden konsolosluğun önüne getirildi. Aracı konsolosluktan çıkan bir görevli teslim aldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Nuriye gülemez. 22 Ekim 2018 20:59 Türkiye'deki Suudi yatırımları, 2017 yılında 1 milyar doların üzerine çıktı..Türkiye'de olmayan yasama, yargı, özgür medya gibi kurumları dert edinmenin ne önemi var?...

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