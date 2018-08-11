  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Komşularıyla kavga eden gelinini bacağından vurdu

Komşularıyla kavga eden gelinini bacağından vurdu

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Erdinç B. (49), komşularıyla kavga eden gelini Selanur B.'yi (27) tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-08-2018 07:45 - Güncelleme: 11-08-2018 07:45

Olay akşam saatlerinde, Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Selanur B., sokakta komşuları ile bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

İddiaya göre, gelininin komşuları ile kavga ettiğini duyan Erdinç B., komşularının gözü önünde 'Sen nasıl komşularımızla kavga edip, onlara hakaret edersin' diyerek tabanca ile ateş ederek gelinini bacağından vurdu.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralı Selanur B., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Erdinç B. ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Komşularıyla kavga eden gelinini bacağından vurdu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro