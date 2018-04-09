İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının Nisan ayı ilk oturumu, gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin denetim raporu görüşüldü. Meclis oturumunda yatırımların yarım kaldığına dair eleştirileri yanıtlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, Kamu İhale Kurumu’nu (KİK) eleştirerek, "KİK sabah akşam bizi kik’liyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı birinci bileşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Oturumda, ilk önce İzmir Büyükşehir Belediyesi encümen üyeleri, ESHOT idare encümeni üyeleri ve meclis ihtisas komisyonu üyeleri seçimleri yapıldı.

Meclisin ilk oturumunda daha sonra 2017 yılı denetim raporuna görüşüldü. AK Parti, denetim raporunu eleştirdikten sonra rapora şerh koydu. Rapor CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile meclisten geçti. Toplantıda, rapora dair eleştirilerini sıralayan AK Parti’ye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tek tek yanıt verdi. Kocaoğlu, belediyeye ait şirketlerin zarar ettiği yönündeki gelen eleştirilere, "Ne hesabı verilmeyecek bir şey var ne de bir yasal problem söz konusu" yanıtını verdi. Şirket zararları konusunun enteresan olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, "Herkes nereden geldiğini nereye gittiğini bilir, bilmesine rağmen temcit pilavı gibi tekrarlar. Otopark fonu konusunda da hep konuşulur. Biz otopark yapıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Orada gördüğünüz para, ihalesi yapılan işlerde kullanılacaktır" dedi.

’İZMİR’DE SULUKULE ÖRNEĞİ YOK’

Denetim raporuna yansıyan bir diğer eleştiri de kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Başkan Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşüme para harcamayacaklarını belirtti. Belediyenin, bakanlık olmadığını söyleyen Kocaoğlu, "Bütçeye koyduğumuz Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının harcamasıdır, maaşıdır, kırtasiyesidir. Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Üçüncü ihalemizi de gerçekleştirdik ve Türkiye’ye örnek kentsel dönüşüm yapıyoruz. Zaten yasal olarak ’al sana şu kadar para, kentsel dönüşüm yapıyoruz’ diyemeyiz. Uzundere’de, Örnekköy’de yapıyoruz, diğer yerlerde çalışıyoruz. İzmir’de ne Sulukule, ne Fikirtepe örneğini yaşattık" dedi.

"KİK SABAH AKŞAM BİZİ 'KİK'LİYOR"

Opera binasının son durumu ile ilgili de bilgi veren Kocaoğlu, sürece dair bilgi verdi ve binanın temelini yakında atacaklarını açıkladı. Opera binası için yapılan ikinci ihalenin de birinci ihalede olduğu gibi Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edildiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, "KİK sabah akşam bizi ’kik’liyor. Kazanan yüklenici firma mahkemeye gitti. Mahkemeyi kazandık, yer teslimi yapıldı, önümüzdeki ay hepinizi temel atma törenine bekliyoruz. Katı atık tesisi konusunda zaten eğer konuşmak gerekirse biz konuşacağız. Katı atık, evsel atık, siyaset malzemesi yapılır mı Allah’ınızı severseniz. Şu mahkeme bitsin de onu da yapalım" ifadelerini kullandı.

’ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİK’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şu anda 2 milyar 200 milyon borcunun olduğunu ve bunun 15 yıla yayılmış, dengeli şekilde ödendiğini kaydeden Başkan Kocaoğlu, "Vadesi geçmiş hiçbir borcu yoktur. Yatırımlarını da dengeli bir şekilde sürdürmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi istisnalar dışında raylı sistem için borçlanmaktadır. Bugün Konak Tramvayı da sisteme oturduğunda 850 bin yolcuyu raylı sistemle taşıyacaktır. Bunlar için bu harcama yapılmıştır. Onun da giderlerini yaptığımızda raylı sistemlerin yüze kaçının borçlanarak, kaçının öz kaynakla yapıldığı herkesin malumu olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma kapasitesinin yüzde 30’unu borçlanmıştır. Biz çok borçlu bir belediye devraldık. Çok sıkıntılar çektik. Borçlu olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz" dedi.

’ALTAPI ÇALIŞMALARI SÜRECEK’

Alt yapı çalışmalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili ilçe belediyeleri arasında süren tartışmalara atıfta bulunan Başkan Aziz Kocaoğlu, "’Yolları İZSU bozuyor’ diye konuşuluyor. Biz altyapı yaptırımı yapmak zorundayız, yapıp kenti ayağa kaldırmak zorundayız. İhtiyaç olduğu için su tesisatları yenileniyor. ’Toz oldu, çukur oldu’ diye her tarafta menfi propaganda yapılıyor. 14 senedir altyapı yapıyorum, uzun süre yapmaya da devam edeceğim" dedi. Oturumda, AK Parti’li üyeler, Kocaoğlu’nun Körfez projesini iptal ettiğine yönelik sözlerine açıklık getirmesini isterken Kocaoğlu şu yanıtı verdi: "Körfez’de geri adım atmadık. ÇED raporu proje değil, bir ön izindir. ÇED raporu alınmadan zaten proje ihalesine çıkamazsınız. ÇED raporu aldık, ihale 27 Nisan’da yapılıyor. Körfez Projesi ÇED raporu ile tüp geçidin ÇED raporunu aynı firma düzenledi. Aynı firma ihaleyi kazandı. Körfezin ÇED raporunu verdi, yüzde 40 iyileştirme öngörerek. Aynı firma tüp geçidin de ÇED’ini yaptı. Sonucunda eğer başka tarama yapılmazsa, bu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı taramanın getirdiği sirkülasyon artışı yüzde 40’tan yüzde 10’a düşüyor diye rapor verdi. Biz bu hazırlıkları yapacağız, İZSU’ya gerekli aracı da alacağız, kendi imkanlarımızla taramayı sürdüreceğiz, bunun için de proje ihalesine çıkacağız ama proje ihalesi hazır olacak, tarama yapacağız, büyük ihaleye tüp geçidin durumu ve öngörülen 17 milyon metreküp taramayı tüp geçidi yapacak firma yaparsa biz ihaleye çıkacağız. Her türlü hazırlığı yağacağız."

Aziz Kocaoğlu ayrıca kent ekmek büfelerinde satılan ekmek fiyatlarını eleştiren AK Partili meclis üyelerine şu yanıtı verdi: "Fırıncılar bize geldiler, ’biz artık rekabet etmeyeceğiz normal fiyattan satacağız’ dediler. Demek ki yine anlaşmayı bozmuşlar. Ama kantar bizim elimizde." Toplantının bitiminde ’denetim raporu’ yerine ’faaliyet raporu’ ifadesini kullanan Kocaoğlu’nu meclis üyeleri uyarınca, Başkan Kocaoğlu’ndan ’Bizim gitme zamanımız gelmiş, öyle görünüyor’ dedi.