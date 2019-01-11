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'Kıymayı marketten değil kasaptan alın' çağrısı

'Kıymayı marketten değil kasaptan alın' çağrısı

SON günlerde sosyal medyada yayılan 'hileli kıyma' iddiaları üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı numune alarak inceleme başlattı. Türkiye Kasaplar Odası Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı ise vatandaşlara "Kıymayı kasaptan alın" çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 16:57 - Güncelleme: 11-01-2019 16:57

Numune alınan kıymaların laboratuvar ortamında incelenip, detaylı analiz raporunun ise kamuoyuyla paylaşılacağı bildirilirken marketten kıyma alan vatandaşın kafasında 'Kıymada boya var mı?' soruları kaldı. Bunun üzerine Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşa, kıymayı marketten değil, kasaplardaki makinede gözlerinin önünde çekilen kıymayı almaları konusunda uyarıda bulundu.

'PAKETLENMİŞ HAZIR KIYMA HERŞEYİ KALDIRIR'
Hazır kıymanın boya gibi hileli maddeleri kaldırabileceğini anlatan Osman Yardımcı, hazır kıymaya karşı olduğunu vurguladı. Yıllardır bu tür olayların takipçisi olduğunu anlatan Yardımcı, hazır kıymanın yasaklandığını söyledi. Osman Yardımcı, "Devlet kararıyla şu anda hazır kıyma yasak ama et işleme yerleri olduğu zaman paketlenmiş bir şekilde satılır diyorlar. Bu durum bence yanlış çünkü kıymanın göz önünde çekilip verilmesi gerekir. Bakanlığımız bu konuda sisteme el atmış, laboratuvarlara numuneleri göndermiş ve sonuçları da bizlerle paylaşacak. Paketlenmiş kıyma hazır kıymadır. Her şeyi kaldırır" dedi.

'GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE ÇEKİLEN KIYMAYI ALSINLAR'
Vatandaşa sağlıklı mamul yedirmenin kolay olmadığını anlatan Osman Yardımcı, şunları kaydetti: "Vatandaşlardan şunu istiyorum, doğal, makinede elle, gözünüzün önünde çekilen kıymayı alsınlar. Hazır kıyma almasınlar. Bir ara İstanbul'da kıymanın içine havuç koymuşlardı sırf rengi değişsin diye. Gözünüzün önünde çekilen kıymadan ne şüpheniz var? Hangi kıyma boya olmadıktan sonra suya koyacaksınız da bembeyaz çıkacak? Öyle bir et yok. Etin rengi suda kalırsa öyle bardakta gösterdikleri gibi olmaz. Sizin elinizi bile suya koyduğumuzda belli bir süre sonra beyazlaşır ama et öyle gösterdikleri gibi renkte olmaz."

ETİN KİLOSU 46 LİRA
Etin kilogram fiyatının 46 liraya kadar düştüğünü açıklayan Osman Yardımcı, devlet desteğiyle et satan 3 markette etin daha ucuz dolduğunu söyledi ve "Diğer marketlerde et ucuz değil. Devlet bize de diğer firmalara verdiği gibi eti versin biz de 30 liraya satalım. Devletimize destek olalım" dedi.

'KASAPLARIN KEFİLİYİM'
Osman Yardımcı, "Gözünüzün önünde makineden çıkan kıymayı alın. Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak kasaplarımızın kefiliyim" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaş 11 Ocak 2019 17:33 Tamam da Bakan'ın eşi gibi 29 TL'den alabilecek miyiz? :)

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