Kırklareli'nde okullar tatil mi? 27 Şubat tatil mi?

KIRKLARELİ'nde okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de okullar tatil edildi. Bu kararın ardından gözler kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kırklareli'ne çevrildi. Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Demirköy ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, etkisini arttırdı.

DEMİRKÖY'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 10, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkisini arttırdığı Demirköy ilçesinde ise sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA DİKKAT

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, Çarşamba gününe kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.

OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne Valiliği'nin kar tatili kararının ardından gözler Kırklareli Valiliği'ne çevrildi. Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiğini söyledi.

Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını belirtti.

Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.