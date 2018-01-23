Kırklareli'nde FETÖ operasyonu

KIRKLARELİ merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ ile bağlantıları olduğu iddia edilen iki şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 17-25 Aralık sürecinde örgüt tarafından düzenlenen eylem ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen "Bölge Talebe Mesulü" olan polis memuru E.K. ile astsubay M.P'yi Çankırı ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.K, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.P. ise tutuklandı.