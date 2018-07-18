CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay,partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Oktay "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli" ifadelerini kullandı.
Ekrem Kerem Oktay, olağanüstü kurultay döneminden geçen CHP'den istifa ettiğini, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır" açıklaması yaptı.
KURULTAYIN TOPLANMASI İÇİN İMZA VERDİ
Oktay, Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası'ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim" sözleriyle açıkladı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER