Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay,partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Oktay "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli" ifadelerini kullandı.

Ekrem Kerem Oktay, olağanüstü kurultay döneminden geçen CHP'den istifa ettiğini, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır" açıklaması yaptı.

KURULTAYIN TOPLANMASI İÇİN İMZA VERDİ

Oktay, Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası'ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim" sözleriyle açıkladı.