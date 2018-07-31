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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: Parti çok hırpalandı

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: Parti çok hırpalandı

CHP içinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmasıyla ilgili genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım" dediği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 08:14 - Güncelleme: 31-07-2018 08:14

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürerken kurultay sürecinin masaya yatırıldığı öğrenildi. 

TAHRİBATI GİDERMEK ZORUNDAYIZ
Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre toplantıda Kılıçdaroğlu, “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dedi.

KURULTAY TARTIŞMALARINA GİRMEYİN
Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • MEZHEP OLAYI!.... 31 Temmuz 2018 09:42 KILIÇTAROĞLU İYİ BİRİSİN AMA MİLLET MEZHEBİNDEN DOLAYI OY VERMİYOR(BANA GÖRE MEZHEPÇİLİK YANLIŞ),YOKSA GERİSİ BOŞ.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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