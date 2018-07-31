Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: Parti çok hırpalandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürerken kurultay sürecinin masaya yatırıldığı öğrenildi.
TAHRİBATI GİDERMEK ZORUNDAYIZ
Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre toplantıda Kılıçdaroğlu, “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dedi.
KURULTAY TARTIŞMALARINA GİRMEYİN
Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
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