Kılıçdaroğlu'dan AYM'ye Enis Berberoğlu çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ''Bu ülkenin güçlenmesi için çabalayan tüm büyüklerimize rahmet diliyoruz. Hangi partiden olursa olsun, CHP'den selam gönderiyoruz. Siyasi partilerin temel görevi sorun yaratmak eğil, var olan sorunları çözmektir. Bu çerçevede hareket edersek sorunlardan da, kavgadan da kurtuluruz.'' dedi.



''VATANDAŞIN DERDİ VARSA ÇÖZECEKSİN''

''Şimdi Çınardere'den gelen arkadaşlar orada 50 yıldır oturuyorlar.'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Kiminin tapu tahsisi var kiminin tapusu ama 50 yıldır oradalar. Orası oralar için vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. 460 aile var benzer aile var. Sizin yakınınızda Kartal'da da aynısı vardı, biz hallettik. Sözüm söz, Pendik'i bize verin tapunuzu alacaksınız. Pendik, karar vermiş burası gezilecek yer, ev yapılmaz. Neden yapılmasın, Kartal'da yapılıyor. Haklarınızı sonuna kadar savunacağız, sözümüz söz. Aynı sorun, Beykoz, Tokatköy, İncirköy, Sancaktepe'de de var. Söz herkesi ev sahibi yapacağız, tapusunu vereceğiz. Vatandaşın derdi varsa, sorunu varsa çözeceksiniz. Ankara'daki beylerin siyaset anlayışında bu yok. Vatandaşın vergisini nasıl cebime doldururum bunun derdi var.'' şeklinde konuştu.

ENİS BERBEROĞLU TEPKİSİ

Enis Berberoğlu'nun 301 gündür içeride olduğunun ve bir an önce serbest kalmasının altını çizen CHP Lideri, "Önce casus dediler, müebbete hapis ettiler. 25 yıla düşürdüler, olmaz dediler. Sonra 5 yıla düşürdüler. Hakim arkadaşlara soruyorum. Ne yapıyorsunuz siz? AYM'ye sesleniyorum. Sizden nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği büyütüyorsunuz. Enis Berberoğlu suçludur diyorsanız kararınızı verin, adalet arayalım, önümüze set çekiyorsunuz. Hem adaletin önünü tıkıyorsunuz, hem yargının önünü tıkıyorsunuz. 301 gündür bekliyoruz. Neden içeride?'' ifadelerini kullandı.



''BÜTÜN POLİSLER YA ATILDI YA SÜRÜLDÜ''

Kılıçdaroğlu, ''Yargı korkuyor, üniversite hocaları korkuyor. Biz korkmuyoruz. Bugün polis teşkilatının 173. kuruluş yılı. Bütün polis teşkilatını saygıyla selamlıyoruz. Polisler hayatımızın hangi aşamasındadır.Her ailede bir polis vardır kesin. Dolayısıyla polisler zaten bizim hayatımızın bir parçasıdır. Teşkilat kurulurken hangi felsefeden yola çıkmıştır. Polis teşkilatına a'dan z'ye teslim edenler kimler. Sarayda oturan bir numaralı zatın ta kendisidir. FETÖ ile mücadele etmek için delil toplayan bütün polisler ya hapse atıldı ya sürüldü. Polis hükümetin değiş devletin polisidir. Devletin değil de hükümetin polisi olursa halkı baskılamak için bir araç olur. Hükümet polisi hükümetin dediklerini zorla halka kabul ettiren polis demektir. Onun adı polis devletidir, demokrasi değildir. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır.'' dedi.

''TERÖR MİLİTANLARINI KORUMAK İSTİYORSUNUZ''

''75 saat mesai yapan polis var.'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Evine gidemeyen polis var. Yine polis teşkilatının bir diğer sorunu, çalışırken aldığı ile emekliyken aldığı arasında yüzde yüz fark var. düne kadar 5 bin ile geçinirken hayat standartınız yarı yarıya düşüyor. Polis emeğinin karşılığını alsın. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Polisten bazı yetkilerin alındığını görüyoruz. Yetkileri göç idaresine verdik. Göç idaresi terörü ne bilecek ya. İkamet tezkerelerinin kime verildiğini polis dahil bilmiyor. Siz bazı terör örgütü militanlarını korumak mı istiyorsunuz? Yabancı göçlerle ilgili bilgiler polis teşkilatına verilmiyor. Biz dillendiriyoruz, ülkemizi seviyoruz. İnsanımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Polis teşkilatı üzerinde son zamanlarda oyunlar oynanıyor. neden, hala güvenilmiyor." şeklinde konuştu.

''ROMANLARA KUCAK AÇAN TEK PARTİ BİZİZ''

Romanlarla ilgili konuşan CHP Lideri, Romanlara kucak açan, sorunlarını çözen tek parti CHP'dir. Çünkü CHP Atatürk'ün partisidir. Romanlar günlük yaşıyorlar diyorlar. Sen 5-6 bin lira verdin de Romanlar mı günlük yaşadı. Onlara aile sigortasını anlattım. Hiçbir Roman annesi dilenmeyecek. Aile sigortasına alacağız, herkesin parasını vereceğiz. İnsan gibi yaşayacak, evinde oturabilecek." dedi.

ESKİŞEHİR'DEKİ KATLİAM

Eskişehir'deki katliamda değinen Kılıçdaroğlu, ''Bu noktaya nasıl geldik. Nasıl oldu da bir üniversitede katliam yaşandı. Ak Parti Genel Başkanı 'tanıdığınız FETÖ'cüleri ihbar edin' diyerek bir cadı avı başlatıldı. Hapishaneler tıklım tıklım dolduruldu. hakimler dosyaya değil suçlamaya baktı.'' dedi.

''SARAYDAKİ ZAT BAL VE BADEMLE BESLENİYOR''

Şeker Mitingi ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Asla oraya bir parti bayrağı ile gitmeyeceğiz dedik. Şeker vatandır, vatan satılmaz dedik. Her vatandaş yılda 35 kilo şeker tüketiyor. Bir kişi hariç. Saraydaki zat bal ve badem ile besleniyor. Sen badem sütünü nerede kullanıyorsun diyorum, tık yok. Kılıçdaroğlu diyince dili kapı gibi maşallah. Bir yıl petrol kullanmazsanız ölmezsiniz, ama bir yıl şeker kullanmazsanız ölürsünüz. Kardeşim şeker üret, Ortadoğu'ya sat. İngiliz, Fransız satana kadar sen sat. 15 yılda bir şeker fabrikası açmamış. Atatürk, İnönü, Menderes, Ecevit, Erbakan, Özal kurmuş ama bir kişi kurmamış. Onlar kurmuş ben satacağım diyor. İntikam alacağım diyor, kimden Demirel'den, Erbakan'dan, Ecevit'ten. Sana o fabrikaları kapattırmayacağız diyoruz. Binlerce kişi çalışıyor, hayvanlara posası kullanılıyor, hayvancılığı öldürdüler. Dünyanın en pahalı yemini veriyorsun. Artık yem de bulunmuyor, saman ithal ediyorsun." şeklinde konuştu.

''SANDIKTA HESABINI SORMAK NAMUS BORCUN''

Kılıçdaroğlu, Çorum'dan sordum beyefendiye, sevgili Erdoğan, Türkiye Sudan'da tarım arazisi kiraladı. TRT Haber yayınladı. Tık yok. Çiftçiye sesleniyorum, Sudan'daki vatandaşı destekliyor, seni köstekliyor. Sandıkta hesabını sormak senin namus borcun, namus." dedi.

''GELMEYEN ŞEREFSİZDİR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, ''Devlette çalıştım. Türkiye'de en büyük bütçeyi yönettim. Acaba bir kuruş yolsuzluk bulamadılar. Biz de kul hakkı yemek yoktur. Bizim Man adasında şirket kuracak ahlaksızlık yok. Sen beni anlayamazsın. Beni anlaman için inanç sahibi olman lazım. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet sitesine koydum Sen koyamıyorsun. Ermeydanını tespit et gelmeyen şerefsizdir.'' dedi.