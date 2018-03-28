Kılıçdaroğlu ne demek istedi? Başka şeyler de olabilir!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çok sert sözlerle yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Partisinin grup toplantısında coşan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağının 1 numarasının Erdoğan olduğunu iddia etti. Grup toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet eden CHP lideri yine ilginç açıklamalar yaptı. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, yazarlar ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyolagları köşesine taşıdı.

"O BİR DUYUMDU": "Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bugün çok sert çıktınız” diye söze girdi. Kılıçdaroğlu, “Evet artık gerçekleri konuşma zamanı” dedi. Lafın gidişatından “Gerçekler” dediği şeyin FETÖ’nün siyasi ayağı ilgili bir bağlam olduğunu anladık.

Bu bağlam gündeme gelince, Kılıçdaroğlu ile aramızda şöyle bir diyalog gelişti:

-Bu konuyla ilgili daha önce 120-180 arası ByLock kullanıcısı milletvekili var demiştiniz. Sonra Başbakan bunu MİT’e de sorduğunu ancak kimsenin olmadığını söyledi. Var mı elinizde bu konuda bir veri?



-Ben onu kapalı grupta duyum olarak söylemiştim. Kamuoyuna açık bir yerde değil.

Kapalı grupta, kamuoyuna açık olmayan bir yerde? Bu sözlere itiraz edince, yanıtın devamı şöyle geldi:

“Yok onu yani bir duyum vardı. O duyum güçlü bir yerden ama yeri zamanı gelirse başka şeyler de olabilir.”

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

AK Parti'den çok sert yanıt: Mitomani