  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kıdem tazminatı yeni dönem 2018 kimler alabilecek?

Kıdem tazminatı yeni dönem 2018 kimler alabilecek?

Kıdem tazminatı alma şartlarında değişiklik yapıldı. Daha önce işverenin işten çıkardığı kişilerin aldığı kıdem tazminatını artık işten kendi isteğiyle ayrılan çalışanlarda alabilecek. Peki kıdem tazminatı alma şartları nasıl oldu, kimler ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler de kıdem tazminatlarını alabilecek

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 10:00 - Güncelleme: 30-03-2018 09:50

Kıdem tazminatı 2018 yeni haberler neler, kıdem tazminatı alma şartları değişti mi, kimler kıdem tazminatı alabilecek, 2018 kıdem tazminatı ne kadae oldu, hesaplama soruları merak konusu oldu. Kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşayan binkerce çalışanı sevindirecek haber bugün geldi. İşverenin işten çıkarması sonucu çalışanın aldığı paraya denilen kıdem tazminatını artık işten kendi isteğiyle ayrılan çalışan da alabilecek mi, peki kimler kıdem tazminatı alabilecek. Yeni kıdem tazminatı alma şartları neler?

KIDEM TAZMİNATI YENİ MADDE: 1999 yılında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a yükseltilirken, çalışanların kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşamaması için bir düzenleme yapıldı.

Yasaya göre, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler de yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmeye başladıktan sonra kıdem tazminatlarını alabilecek

 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili 14. maddesine 5. fıkra eklenerek yapılan düzenlemenin özü, “yaş dışındaki emeklilik koşulları”nı yerine getiren işçilerin işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilmesini sağlamak.

Bu düzenleme iş dünyasında 15 yıl sigorta, 3600 prim günüyle kıdem tazminatının alınabilmesi uygulaması olarak anılmaya başlandı. Yakın zamana kadar bu düzenleme sadece 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş olanları ilgilendiriyordu. Yasaya göre, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler de yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmeye başladıktan sonra kıdem tazminatlarını alabilecek. Dolayısıyla, konu 4/A (işçi) statüsünde çalışan herkesi ilgilendiriyor.

KIDEM TAZMİNATI SON İŞYERİNDEKİ İÇİN ALINIR: Kıdem tazminatı alabilmek için aynı işverene bağlı işyerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Son işyerindeki çalışmalar için ödenen kıdem tazminatı, her hizmet yılı için en son 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

KİM HANGİ KOŞULDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma koşulları, işe ilk defa başlanan tarihe göre değişiyor. İşe giriş tarihine göre, koşullar şöyle:

- 8 Eylül 1999’dan önce işe girenler: 15 yıl sigorta, 3600 gün prim.

- 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler: 25 yıl sigorta, 4500 gün prim.

- 1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler: 25 yıl sigorta, 5400 gün prim.

- 9 Eylül 1999’dan sonra işe girenler: Sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 7000 prim günü

- 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar emekli olmadan kıdem tazminatını alma hakkını 2024 yılından itibaren elde edecek. Bunlar içerisinde kesintisiz olarak yirmi yıl çalışarak 7000 gün prim ödeyenler ise gelecek yıl sonbahardan itibaren, emekli olmadan kıdem tazminatını almaya hak kazanacak.u

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kıdem tazminatı yeni dönem 2018 kimler alabilecek? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro