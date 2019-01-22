Kemal Batmaz'a bağlı 9 'mahrem imam' gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imamı" ve Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanığı Kemal Batmaz'a bağlı 18 sivil "mahrem imam"dan 9'u gözaltına alındı.

Daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile tespit edilen 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada Kemal Batmaz'ın, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenmişti.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında dün esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Batmaz'ın "anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.