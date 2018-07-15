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Kefir zayıflatır mı diyetisyen anlattı faydaları nelerdir?

Kefir zayıflatır mı diyetisyen anlattı faydaları nelerdir?

Bir tür süt ürünü olan kefirin sağlık için çok sayıda faydası olduğu biliniyor. Kefir faydaları yönünden oldukça zengin. Peki, kefir nedir? Kefirin faydaları nelerdir? Diyetisyen Neslihan Aktepe anlattı.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 01:00 - Güncelleme: 15-07-2018 01:00

Hafif ekşi tadı ve yoğurda yakın kıvamıyla sevilen bir lezzet olan kefirin faydaları neredeyse her derde deva... Önemli bir probiyotik kaynağı olan kefir, köken olarak Kafkasya topluluklarına dayansa da ülkemizde tüketimi oldukça yüksek. Diyetisyen Neslihan Aktepe anlattı. 

Kefir Nedir: Özüne bakıldığında fermente süt olduğu öğrenilen kefirin kökeni aslında bayağı geriye, Kafkas Dağları topluluklarına dayanıyor. İnek, koyun ya da keçi sütünden hazırlanabilen bu içecek, meşhur ekşi tadını fermantasyon sürecinden alıyor. Kefirin sürekli duyduğumuz faydalarının nedeni ve tabii ki en çok sorulanlardan olan yoğurt ve sütten farkı; iyi olarak adlandırılan sindirime yardımcı bakterileri süte oranla daha fazla barındırması. Ayrıca vitamin ve mineral bakımından çok ama çok zengin. Sindirim sorunu bulunan kabızlık ve hazımsızlık çekenler için ideal bir içecektir.

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. mide ülserine neden olan helikobakter pilori isimli bakteriyi öldürür ve antibiyotik özelliği taşır. Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunur. Yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği ile kemik sağlığını korur ve kemik kaybını önlemeye yardımcıdır. Yapılan çalışmalarda kefirde bulunan bakterilerin vücudun alerjik tepkiler vermesine neden olan IgE üretimini baskıladığı tespit edilmiştir.

1 bardak kefir yaklaşık 150 kaloridir, 8 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 8-11 gram protein içerir.

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