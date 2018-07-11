Kedicikleriden Didem Ürer kimdir gözaltına alındı mı?

Didem Ürer kimdir, aslen nereli ve Adnan Hoca'nın kediciklerinden biri olan Didem Ürer gözaltına alındı mı? Bu sabah Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından gözler kediciklerine çevrildi. Peki gözde kediciklerden biri olan Didem Ürer gözaltına alındı mı, Didem Ürer kimdir?

ADNAN OKTAR'A AŞKINI İLAN ETMİŞTİ: Kediciklerden Didem Ürer sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ürer, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğraflarla Adnan Oktar'a olan aşkını ilan etmişti.

ADNAN OKTAR'LA FOTOĞRAFINA TEK AŞKIM YAZDI: Kedicik Ürer Instagram'ı story bölümünden attığı Oktar'la birlikte olan fotoğrafına "Tek aşkım" yazmıştı.

DİDEM ÜRER KİMDİR: Gözleri, güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken ve sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan sarışın güzel, İstanbul doğumludur.

Orta ve ve Lise Eğitimini istanbul Lisesinde görmüştür. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Daha Sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitimine devam etmiştir. İngilizce, Almanca, Arapça bilmektedir.

A9 TVde İnsanlar arasında sevgi, adalet, dayanışma ve güzel ahlakın gelişmesini, milli ve manevi değerlerin güçlenmesini hedefleyen konular, Sosyal, tarihsel, politik, kültürel konular, güncel olaylar içerikli sohbet programları sunmaktadır. Didem Ürer Birçok Gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.