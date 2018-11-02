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Kayseri'de inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü

Kayseri'de inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü. Çatı çökmesi sırasında bir işçinin ayağı sıkıştı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 11:00 - Güncelleme: 02-11-2018 11:00

Üniversite yerleşkesinde inşaatı süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yaptığı açıklamada, ekiplerin ortak çalışma yürüttüğünü belirterek, "Osman isimli işçinin, çatı çökmesi sırasında ayağının sıkıştığı yönünde net bilgimiz var. Ulaşabildik, şuuru açık, konuşabiliyor. Kontrollü vaziyette şahsı oradan kurtaracağız." diye konuştu.

Bu arada, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Diz Boyu 02 Kasım 2018 12:05 Kalitesiz müteahhit, kalitesiz malzeme, kalitesiz işçilik vs vs...

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