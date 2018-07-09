  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kayıp kedi 17 yıl sonra geri döndü!

Kayıp kedi 17 yıl sonra geri döndü!

HOLLANDA'nın Almere kentinde 17 yıl önce kaybolan "Lolipop" adlı kedi, yıllar sonra evine geri döndü. Evinden 24 kilometre uzaktaki bir kasabada bulunan kayıp kedinin sahipleri, beklenmedik buluşma nedeniyle hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 14:35 - Güncelleme: 09-07-2018 14:35

BBC'de yer alan habere göre Almere kentinde yaşayan Eric de Hont'un kedisi, 1 yaşındayken evden ayrılmış. Bir süre kediyi arayan sahibi, sonuç alamayınca umudu kesmiş. Zamanla yeni kediler sahiplenen de Hont, kayıp kediyi tamamen unutmuş. Ancak hafta sonu hayvan ambulansından gelen bir telefon nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamış. Ambulans görevlisinin, "Lolipop'un sahibi siz misiniz? Onu bulduk" demesine önce anlam verememiş. Ancak kapıya gelen ambulansadaki de kediyi görünce, hiç şüphesi kalmamış. Bulunan kedinin, yavruyken alıp, biberonla beslediği Lolipop olduğuna inanmış.

Görevliler, kayıp kediyi 24 kilometre uzaklıktaki Wees kasabasında bulmuş. Üzerinde takılı olan çip sayesinde sahibi ve adresi tespit edilmiş.

EVİN BANYOSUNDA KARANTİNADA
Eric de Hont'a göre, muhtemelen birileri kediye baktı. Ancak hiç veterinere götürmedi. Çünkü veterinere gitmesi halinde, çipteki bilgilerden kendisine ulaşılması gerektiğini belirtiyor.

Yerel medyaya konuşan Eric de Hont, Lolipop'un ilk yılında da zaman zaman evden kaçtığını ancak hiç bu kadar uzun dışarda kalmadığını söylüyor. Kayıp kedi, şu anda sahibinin evinin banyosunda karantinada.

De Hont'a göre, üzerindeki pirelerden kurtulması ve evdeki diğer kedilere alışabilmesi için, Lolipop'un bir süre daha banyoda kalması gerekiyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kayıp kedi 17 yıl sonra geri döndü! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro