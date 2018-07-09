Kayıp kedi 17 yıl sonra geri döndü!

BBC'de yer alan habere göre Almere kentinde yaşayan Eric de Hont'un kedisi, 1 yaşındayken evden ayrılmış. Bir süre kediyi arayan sahibi, sonuç alamayınca umudu kesmiş. Zamanla yeni kediler sahiplenen de Hont, kayıp kediyi tamamen unutmuş. Ancak hafta sonu hayvan ambulansından gelen bir telefon nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamış. Ambulans görevlisinin, "Lolipop'un sahibi siz misiniz? Onu bulduk" demesine önce anlam verememiş. Ancak kapıya gelen ambulansadaki de kediyi görünce, hiç şüphesi kalmamış. Bulunan kedinin, yavruyken alıp, biberonla beslediği Lolipop olduğuna inanmış.

Görevliler, kayıp kediyi 24 kilometre uzaklıktaki Wees kasabasında bulmuş. Üzerinde takılı olan çip sayesinde sahibi ve adresi tespit edilmiş.

EVİN BANYOSUNDA KARANTİNADA

Eric de Hont'a göre, muhtemelen birileri kediye baktı. Ancak hiç veterinere götürmedi. Çünkü veterinere gitmesi halinde, çipteki bilgilerden kendisine ulaşılması gerektiğini belirtiyor.

Yerel medyaya konuşan Eric de Hont, Lolipop'un ilk yılında da zaman zaman evden kaçtığını ancak hiç bu kadar uzun dışarda kalmadığını söylüyor. Kayıp kedi, şu anda sahibinin evinin banyosunda karantinada.

De Hont'a göre, üzerindeki pirelerden kurtulması ve evdeki diğer kedilere alışabilmesi için, Lolipop'un bir süre daha banyoda kalması gerekiyor.