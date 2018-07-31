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Kayıp Evrim'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Evrim'le ilgili yeni gelişme!

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları devam ediyor. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, Evrim'in ailesinin telefonlarını incelemeye aldı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 14:00 - Güncelleme: 31-07-2018 14:00

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz'da sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti.

Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Aile çevrede yaptığı aramada Evrim'e ulaşamadı. Evrim'i bulmak için aile komşulardan yardım isteyip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, geride kalan 21 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz'da, çelişkili ifadeler veren Evrim'in anne-babası Dilek-Burhan Atış tutuklanarak Zile Cezaevi'ne konuldu. Tutuklanan baba Burhan Atış'ın Evrim için "Traktörden düşüp öldü, gömdüm" dedikten sonra, ifadesini değiştirmesi, şüpheli bulundu. Bunun üzerine kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal yapmaya başladı. Yapılan nokta aramalarda ise ize rastlanmadı.

Arama çalışmaları devam ederken, Evrim'i bulmak için Tokat İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, Evrim ile ilgili tüm ayrıntıları ve eldeki verileri tek tek inceliyor, en ufak ihbarı değerlendiriyor. Soruşturma kapsamında, Evrim'in babası Burhan Atış, annesi Dilek Atış, amcası Niyazi Atış, yaylada yaşayan ailenin enişteleri Ali Hın ve babaanne Sati Atış'ın cep telefonları jandarma tarafından incelemeye alındı. Aile bireylerinin gözaltına alındığı 21 Temmuz tarihten itibaren de teknik takip çalışmalarına ağırlık verildiği öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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