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Katliam gibi kaza: Savaş alanına döndü

Katliam gibi kaza: Savaş alanına döndü

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu 3 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 00:57 - Güncelleme: 08-07-2018 00:57

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında Sedat Topuz'un kullandığı demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 18 kişi ise ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Melek Temel bir süre sonra hastanede yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü Sedat Topuz olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde aracın frenlerinin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-İzmir karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.Hastanede tedavisi devam eden 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 

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