Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor!

Daha önce Suudi Arabistan başta olmak üzere 5 Arap ülkesinin ambargosuna uğrayan Katar'a, Türkiye destek olmuştu.
Türkiye'nin ABD saldırıları yüzünden ekonomide sıkıntıya girdiği bir dönemde bu kez Katar'dan Türkiye'ye destek geliyor.
GEÇTİĞİMİZ GÜN TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER: 13 Ağustos’ta Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi. Görüşmede, Türkiye-Katarilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
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