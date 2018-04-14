  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Karışık tost kalorisi nedir? Karışık tost tarifi domatesli, bol malzemeli…

Karışık tost kalorisi nedir? Karışık tost tarifi domatesli, bol malzemeli…

Karışık tost birçok atıştırmalık öğünün en göze çarpanları arasında. Karışık tost nasıl yapılır ve kalorisi ne kadardır konusuna dair detaylar ve karışık tost tarifi, lezzet ve doyuruculuk seviyesi yüksek karışık tost tarifi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-04-2018 01:00 - Güncelleme: 14-04-2018 01:00

Karışık tost nasıl yapılır sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Karışık tost nasıl yapılır, karışık tost için hangi malzemeler gerekir? İşte lezzetiyle ve doyuruculuğuyla birçok kişi tarafından tercih edilen karışık tost tarifi…

KARIŞIK TOST TARİFİ VE KALORİSİ: Ortalama bir karışık tostun kalorisinde 313 kalori bulunuyor. Karışık tost kalorisinin yanında karışık tost tarifi haberimizde bulunuyor…

KARIŞIK TOST TARİFİ İÇİN MALZEMELER
4 dilim tost ekmeği,
8 dilim sucuk,
12 dilim küçük kaşar peyniri.

KARIŞIK TOST YAPILIŞI: Öncelikle tost ekmeğinin üzerine kaşar dilimlerini yerleştirelim. Daha sonra üzerine sucuk dilimlerini yerleştirelim. Sucukların üzerine tekrar kaşar dilimleri yerleştirelim. Üzerine diğer tost ekmeğini kapatalım.Tost makinesini ısıtalım. Üzerine küçük parçalara ayırdığımız tereyağı ya da margarin koyalım. Eriyen yağın üzerine tost ekmeklerini yerleştirelim. Daha sonra tost ekmeklerinin üzerine küçük parçalara ayırdığımız tereyağı ya da margarin sürelim. Karışık Tostumuzun üzerini kızarana kadar tost makinesinde bekletelim. Karışık Tostumuzu sıcak sıcak servis yapalım.  Sucuğu tavada hafif pişirerek de kullanabilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Karışık tost kalorisi nedir? Karışık tost tarifi domatesli, bol malzemeli… haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro