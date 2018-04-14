Karışık tost kalorisi nedir? Karışık tost tarifi domatesli, bol malzemeli…

Karışık tost nasıl yapılır sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Karışık tost nasıl yapılır, karışık tost için hangi malzemeler gerekir? İşte lezzetiyle ve doyuruculuğuyla birçok kişi tarafından tercih edilen karışık tost tarifi…

KARIŞIK TOST TARİFİ VE KALORİSİ: Ortalama bir karışık tostun kalorisinde 313 kalori bulunuyor. Karışık tost kalorisinin yanında karışık tost tarifi haberimizde bulunuyor…

KARIŞIK TOST TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği,

8 dilim sucuk,

12 dilim küçük kaşar peyniri.

KARIŞIK TOST YAPILIŞI: Öncelikle tost ekmeğinin üzerine kaşar dilimlerini yerleştirelim. Daha sonra üzerine sucuk dilimlerini yerleştirelim. Sucukların üzerine tekrar kaşar dilimleri yerleştirelim. Üzerine diğer tost ekmeğini kapatalım.Tost makinesini ısıtalım. Üzerine küçük parçalara ayırdığımız tereyağı ya da margarin koyalım. Eriyen yağın üzerine tost ekmeklerini yerleştirelim. Daha sonra tost ekmeklerinin üzerine küçük parçalara ayırdığımız tereyağı ya da margarin sürelim. Karışık Tostumuzun üzerini kızarana kadar tost makinesinde bekletelim. Karışık Tostumuzu sıcak sıcak servis yapalım. Sucuğu tavada hafif pişirerek de kullanabilirsiniz.