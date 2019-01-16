Karaman'da kar yağışı hayatı durdurdu yarın okulların tatil edildiği açıklandı

Karaman valiliği tarafından yapılan açıklamada, okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. Karaman valiliğinin kar tatili kararını ilan ettiği haberinde şöyle denildi:

-, ''Kar yağışı nedeniyle ilimizde bu gece ve yarın için buzlanma ve don beklendiğinden Karaman il genelinde (İlçeler dahil) 17 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır''.