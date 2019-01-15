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Kansere adeta savaş açan fesleğenin faydaları

Kansere adeta savaş açan fesleğenin faydaları

Fesleğenin doğal bir kanser savaşçısı olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bu savaşçının özelliklerinden bahsetti.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 12:32 - Güncelleme: 15-01-2019 12:32

Yıldırım, Pesto sosunun en önemli ana maddesi olan fesleğen hakkında İtalya, Endonezya, Vietnam ve Tayland mutfaklarında sıklıkla kullanıldığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Fesleğenin özellikleri: Fesleğen, yüksek miktarda (E)-beta-karyofilen (BCP) içerir, artirit (eklem iltihapları) ve inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalıklarının tedavisinde etkilidir. A vitamini, K vitamini, C vitamini, magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyumdan son derece zengindir.

Şişlikleri azaltır
İnflamasyonun (iltihap) ve şişliklerin azalmasında etkili olduğunu ifade eden Yıldırım, "Manchester'da İngiliz İlaç Konferansı'nda sunulan bir çalışmada fesleğen ekstreleri ile tedaviden 24 saat sonra şişliklerde %73 lük bir azalma kaydedilmiştir. Antioksidanlardan zengindir ve Anti aging (yaşlanma karşıtı) özellikler içerir. Karaciğer, beyin ve kalpte serbest radikallerin oluşturduğu hasarı önler, zararlı molekülleri öldürür" şeklinde konuştu.

Kanser savaşçısıdır
Fesleğenden türetilen yağların laboratuvar çalışmalarında çeşitli bakterilere karşı etkili olduğunun görüldüğünü kaydeden Yıldırım, "Fesleğen yeşil yapraklı bitki ve sebzelerde (maydanoz, enginar, fesleğen, kereviz) de bulunan bir bioflavonoid olan apigenini içerir. Bu bileşik bağışıklık sistemine kanserle mücadelede yardım eder. Yapılan araştırma çalışmaları apigeninin; DNA oksidatif hasarını azalttığı, insan lösemi hücrelerinin büyümesini yok ettiği, kanserli hücre ölümlerini arttırdığı, bir anti inflamatuar (iltihap karşıtı) ve kas rahatlatıcı özellik gösterdiğini saptamıştır" açıklamalarında bulundu.

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