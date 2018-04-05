Kanatsız Kuşlar 42. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kanatsız Kuşlar dizisi, son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. Herkes şimdiden Kanatsız Kuşlar'ın 42. yeni bölüm fragmanını da merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Cemre, sevdiği adamda gözü olduğunu düşündüğü ablası Zeynep'e karşı adeta kontrolden çıkar. Ahmet, aralarına girerek onları ayırmaya çalışırken hiç beklenmeyen bir şey olur. Muzaffer, oğlunun yaşadığı haberi karşısında şaşkındır. İnanmak istediği ama bir yandan da için için gerçek olmasından korktuğu durum karşısında aklı karışır. Bu konuda yanında olmasını ve desteğini istediği Nefise iyice çaresiz kalır. Yaşananlar, onların aşklarının bir sınavı olacak gibidir. Muzaffer, Cemre ile Zeynep'e kendi öz kızları gibi sahip çıkar. Gösterdiği tavır ve cesaret Nefise'nin de gözünden kaçmaz. Onur, Zeynep'in davranışına bir türlü anlam verememektedir. Bütün öfkesine rağmen onu sevmekten de vazgeçemeyince aşk acısını bastırmak için kendini olmadık işlere verir. Ancak bu sırada hiç hesap etmediği bir şey olur. Emre, etrafında olanlardan habersiz, adım adım gerçek babasına doğru yaklaşmaktadır. Sonunda herkesi şaşırtacak bir olayla Muzaffer, oğlunun yaşadığına emin olur.

KANATSIZ KUŞLAR 42. BÖLÜM FRAGMANI: Kanatsız Kuşlar 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanatsız Kuşlar 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.