Kanal D Mehmed Bir Cihan Fatihi final yapıyor şoke eden karar

Büyük beklentilerle başlamıştı ancak bekleneni veremedi. Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne büyük şok! Daha başlamadan adından sıkça söz ettiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.bölümde final yapıyor. Büyük bir şok etkisi yaratan final haberinden sonra Mehmed Bir Cihan Fatihi neden final yaptı sorusu merak ediliyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman final yapıyor, işte detaylar.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL YAPIYOR; daha önce internethaber.com'un duyurduğu 'Mehmed Bir Cihan Fatihi final yapıyor' haberi hakkında resmi açıklama geldi. Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler kanalı memnun etmemişti.

SET EKİBİNE DUYURULDU; Dün akşam da Total'de 5., AB'de ise 4. çıkan dizinin reyting sonuçları tatmin edici bulunmadı ve bu sabah dizinin yayından kaldırıldığı ekibe ilan edildi. Yönetmeni, senaristi ve birçok oyuncusu değişen dizinin yurt dışı satışları da hayal kırıklığı yaratmıştı.

İZLENME ORANLARI AĞIR AĞIR DÜŞTÜ; O3 Medyanın yapımcısı olduğu Mehmed Bir Cihan Fatihi geçtiğimzi hafta 4.bölümü ile ekranlardaydı. Dizinin 3.bölümünde elde ettiği 6.01 izlenme oranın, 4.bölüm haftası artacağı beklenirken 4.82 izlenme oranına düştü. Bu durum KanalD'nin beklemediği bir gidişattı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi 11.85 ile ilk sırayı alırken Mehmed dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın özeti , Fox TV Ana Haber ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerin arkadında kalarak 6. Sıraya kadar geriledi...

YERİNE HANGİ DİZİ GELİYOR; Kanal D'nin yeni dizisi “Selanik 1920 Destanı” dizisinin ekranlara geleceği söyleniyor. 2017 yazı için tasalarnan dizinin yapımcıları TMProduction ve YProduction şirketleri..

Selanik 1920 dizisi ağır ağır işleniyor şu sırlarda. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün gerçek hikayelerine paralel olarak işlenecek dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kevin Costner canlandıracak. Zübeyde Hanım için ise düşünülen isim Nurgül Yeşilçay.