Kalın: Tehditler savurarak netice alamazsınız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Brunson için yaptığı, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak." sözlerine "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. ABD, kendi çıkarlarına, müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir." sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde: "Amerika Birleşik Devletler yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir.

"ABD, TÜRKİYE'YE KARŞI TEHDİTLER SAVURARAK NETİCE ALAMAZ"

FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

"ABD, YAPICI BİR ZEMİNE DÖNMELİDİR"

Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY DA SESSİZ KALMADI

Öte yandan Trump'ın tehdidine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. ABD, Türk yargısının kararına saygı durmak zorunda” sözleriyle yanıt verdi.

"UCUZ TEHDİTLERE KARŞI TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Brunson tehdidine, "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, Millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." sözleriyle yanıt verdi.

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