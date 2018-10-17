Kahve telvesiyle maske nasıl yapılır?

Uzun yıllardır hepimiz için bir gelenek haline gelmiş olan Türk kahvesini sevmeyen çok azdır. Hoş kokusu ve lezzetiyle günlük hayatımızdan eksik etmediğimiz kahvenin başka faydalarınında olduğunu biliyor muydunuz? elmaelma.com'un haberine göre, kahvenin ana vatanı olan Güney Amerika ülkelerinde uzun yıllardır kullanılan kahve, ülkemizde yapılışı bakımından biraz daha farklıdır. En sağlıklı kısmı olan telvesini nerelerde kullanabiliriz?

Kahve telvesinin faydaları nelerdir?

Genetik faktörlerden kaynaklanmayan gözaltı morluklarını giderir, cilde canlılık ve parlaklık vererek cildi sıkılaştırır. Cildinizi ölü derilerden arındırarak gözenekleri temizler ve sivilce oluşumunu önler.

Kahve telvesi peelingi nasıl yapılır?

Her cildin haftada en az iki defa peelinge ihtiyacı vardır. Çünkü peeling cildi sıkılaştırıp temizleyerek ciltte akne, sivilce gibi sorunları önler. Kahve telvesi içinde barındırdığı mineral ve vitaminlerle cildinizde doğal bir peeling etkisi yaratacaktır.

Kahve telvesi peelingi için malzemeler

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı kahve telvesi

Kahve telvesi peelingi nasıl yapılır?

Kahve telvesi ve esmer şekeri karıştırın. Yüzünüze dairesel hareketlerle 15 dakika boyunca masaj yapın. Bu doğal maskeyi haftada en az 2 defa uygulayın. Eğer bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışın.

Kaynak: elmaelma.com