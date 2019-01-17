Kafasına kar düştü öldü! 71 yaşındaki kadının sonu

Merkeze bağlı Üçyaka köyünde yaşayan Saime Bor (71), dün gece saatlerinde evden çıktı. Bor'un dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, tüm aramalara rağmen kadını bulamadı.

Çatıdan kar kütlesinin düştüğünü fark eden ve Bor'un kar altında kalmış olabileceğini düşünen yakınları, durumu, Valilik koordinesinde çalışan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.





Yakınlarının ihbarıyla köye İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla paletli ambulansla ulaşan sağlık görevlileri, kar yığınını temizleyip, altındaki Saime Bor'u çıkardı.

Saime Bor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.