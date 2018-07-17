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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 02:50 - Güncelleme: 17 Temmuz 2018 02:54

Kafanız basmıyor mu?

24 Haziran seçimlerinin üzerinden 23 gün geçti. Geri kalan zaman zarfında pek çok gelişme yaşandı.

Milletvekilleri yemin edip göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk Başkan'ı ünvanlıyla hakkettiği makama oturdu, yardımcısını ve bakanlar kurulunu belirledi. 

İcraatlara bile başladı.

Pakistan'la Cumhuriyet tarihinin en büyük anlaşmasına imza attı, 30 Atak helikopteri sattı. NATO toplantısına katıldı, Türkiye ile ilgili güvenlik kararı aldırttı. Menbiç'te YPG, Kandil'de PKK temizliğine hız verdi. 

Kanser Hastalarının tedavisinin bundan böyle ücretsiz olacağını açıkladı. 

Say say bitmez.

Peki bu süre zarfında CHP ne yaptı dersiniz? 

Söyleyeyim...

Hala Muharrem İnce'nin o gece kaçırılıp kaçırılmadığı, alkol alıp almadığı tartışılıyor. 

Ha pardon, bir de kurultay tartışması var. 

Erdoğan yerel seçimler için düğmeye basarken onlar delegelerden kurultay yapabilmek için gereken imzaları toplama derdinde... 

Niye?

Muharrem İnce'yi genel başkan yapacaklar, parti İnce sayesinde uçuşa geçecek ve bir dahaki seçimlerde iktidara gelecek de ondan...

Günlerdir "Muharrem İnce başarılı, Kemal Kılıçdaroğlu başarısız" diyenleri ibretle izliyorum.

Yahu siz değil miydiniz "Barajı geçmesi için bu sefer de HDP'ye vereceğiz" diyen?

Hem HDP'ye oy vereceksiniz, hem de "Bizim parti çok başarısız, oyları sürekli düşüyor" diyeceksiniz. 

Ne yani, iki oy hakkınız olduğunu, HDP'ye verdiğiniz oyun aynı zamanda CHP'ye de sayılacağını falan mı düşündünüz? 

Ne yüzde 31 oy alan Muharrem İnce başarılı ne de yüzde 22 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu başarısız, buna kafanız basmıyor mu?

Anlamayacağınızı bildiğim için tane tane anlatayım.

Kemal Kılıçdaroğlu bir strateji denedi ve "HDP'ye barajı geçirtmemiz lazım" dedi. Böylece CHP'ye gitmesi gereken oyların minimum yüzde 5'lik bölümü HDP'ye gitti. 

Al o oyları, koy CHP'nin oylarının üstüne. 

Etti yüzde 27 değil mi?

Peki Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 31'lik oyların yüzde 5'lık bir bölümü nereden geldi sanıyorsunuz?

HDP'den...

Farazi bir yorumda bulunmuyor, aksine emin olduğum bir gerçekten bahsediyorum. 

Sandık başındaki yüzlerce görevliyle konuştum. Hemen hepsi, "Aynı zarf içinde HDP'ye oy verenler, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Muharrem İnce'ye mührü basmıştı. Oyların tasnifi sırasında buna defalarca rastladık" diyor.  

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş yüzde 13'ün üzerinde bir oy oranına ulaşmıştı hatırlarsanız.

Yani anlayacağınız bu seçimde HDP'liler, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'yi hem Güneydoğu'daki miting meydanlarında hem de sandıkta destekledi. 

Bu destek yüzde 5-6 seviyelerinde oldu. 

Bu rakamı düştüğünde geriye ne kalıyor? 

Yüzde 26 küsur...

Hadi söyle şimdi leylek bacaklım, Tatanka'm!

Muharrem İnce mi başarılı, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Ya tabi ki tercih sizin...

İstediğiniz zaman kurultay yapabilirsiniz ki zaten bu konuda dünya rekortmenliğiniz var. Yine yapın, yine istediğiniz ismi genel başkanlık koltuğuna oturtun. Ama Muharrem İnce'nin gelişiyle birlikte CHP'nin uçacağını, iktidara falan geleceğini düşünmeyin. 

Gerçekten düşünmeyin, çünkü yine çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaksınız.

Ha kel Hasan, ha Hasan kel, bir farkı yok. Bu partinin adı CHP olarak kaldığı müddetçe iktidarı falan aklınızdan geçirmeyin. 

Muharrem İnce, katil Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman komutanının apoletini sökeceğini söyleyerek harakiri yaptı.

Alkolik olması, bel altı fantezileri, onu buna telefon açıp kağıda kaleme gelmez küfür ve tehditler savurması....

Bu haliyle Erdoğan için bir tehdit oluşturmaz, oluşturamaz!

Kemal Kılıçdaroğlu en azından fitne nasıl çıkarılır, fesat nasıl yayılır, teröriste nasıl destek verilir, Avrupa'ya nasıl yardakçılık yapılır gibi durumları çok iyi biliyor. 

Muharrem İnce bu konularda çok zayıf.  

Eğer İnce'yi seçerseniz, Erdoğan siyasetteki hakimiyetini daha zahmetsizce koruyacak.

Benden söylemesi...




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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Erkin 17 Temmuz 2018 08:05 Muharrem Ince Alkolik mi?Sayin Ozisik bu cok onemli bir konu,yani bu iddianiz cok onemli,Chp ye oy vermis birisi olarak "size soz veriyorum,bu konuyu parti yoneticilerine kadar tasiyacagim"Kaynak istediklerinde kanit olarak sizi gosterecegim,bu iddianiz kesin degil mi???Yani yalan soyluyorsaniz hem sizin hem de benim bas yanar.Size guveniyorum bu konuda...

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