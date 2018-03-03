Kadınlar günü hediyeleri 8 Mart kadınlara ne alınır?

8 Mart Kadınlar Günü geri sayım başladı tüm dünyada kutlanılacak olan bu anlamlı gün Perşembe günü kutlanacak. Peki 8 Mart kadınlar günü hediyeleri neler, kadınlar günü için neler alınır, en anlamlı ve yaratıcı kadınlar günü hediyeleri neler sizler için derledik.

PARFÜM: Parfüm sevmeyen insan yoktur herhalde. Özellikle parfüm alırken sağlığınız için sahte olanlardan sakınmalısınız, hal böyle olunca kaliteli bir parfüm almak için kadınlar günü güzel bir bahane olabilir.

MAKYAJ MALZEMELERİ: Kadınlar, Kadınlar Günü veya değil demeksizin kendilerine makyaj malzemeleri alıyorlar. Ancak Kadınlar Günü özellikle makyaj malzemesi almak için büyük bir fırsat örneğin Gratis, Rossman ya da Watsons gibi mağazalar Kadınlar Günü indirimleri düzenliyorlar, hatta bu indirimler %50’ye bile varabiliyor.

AYAKKABI: Kadınların ayakkabı aşkı tartışılmaz özellikle de zarif ve şık topuklu ayakkabı aşkı. Sanıyoruz ki hiçbir kadının yeterli topuklu ayakkabısı yoktur, özellikle moda bu kadar hızlı ilerlerken. O halde kadınlar için özel bu günde neden şık bir ayakkabı alınmasın ki?

BİLGİSAYAR YA DA TELEFON: Bilgisayar, akıllı telefon, akıllı saat gibi elektronik ürünler sadece erkeklerin değil aynı zamanda kadınların da tutkusu. Kadınlar Gününde kendine yeni bir telefon veya Laptop almak akıllıca olabilir.

ÇİÇEK: Çiçek sevmeyen kadın olmayabilir. Evimize neşe katan rengarenk çiçekler varlıkları ile evlerin havasını değiştiriyor. İster vazoda ister saksıda olsun çiçekler insana mutluluk getiriyor. Kadınlar Günü şerefine de evinizi ya da ofisinizi mutluluk ile donatabilirsiniz.

KIYAFET: Kadınlar Günü özellikle kıyafet satın almak için çok iyi bir fırsat. Hatta ihtiyacınız olan tüm ürünleri önceden satın almayarak Kadınlar Günü indirimlerine bırakabilirsiniz. Özellikle kışlık ürünlerde büyük indirimlerden yaralanmak mümkün oluyor.