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Kadın 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Şirin Bahar'a Sarp'ı söyleyecek mi

Kadın 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Şirin Bahar'a Sarp'ı söyleyecek mi

Fox TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Kadın 24.son bölümü ile izleyiciyi şoke etti. Şirin, Sarp'ın yaşadığını Bahar'a bunu söyleyecek mi? Kadın 24.son bölüm ardından Kadın 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kadın 25.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 13:32 - Güncelleme: 10-04-2018 13:32

FOX TV'de yayınlanan ve sezonun belki de en büyük sürprizlerinden biri olan Kadın dizisi, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya, hız kesmeden devam ediyor. Kadın 24.son bölümde Şirin, Sarp'ın yaşadığını öğrendi. Peki Şirin, Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söyleyecek mi? Kadın 24.son bölüm ardından Kadın 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce gelin Kadın 24.son bölümde neler oldu özetine bakalım ardından Kadın 25.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 24.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar.

Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.

KADIN 25.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; bu akşam yayınlanacak olan Kadın 24.bölüm ardından gelecek olan Kadın 25.yeni bölüm fragmanı yayınlanacak. 

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