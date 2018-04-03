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Kadın 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Sarp Bahar'la buluşacak mı

Kadın 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Sarp Bahar'la buluşacak mı

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın 23.son bölümü ile izleyicileri şaşkına çevirdi. Sarp ve Şirin karşı karşıya şimdi neler olacak? Kadın 23.son bölüm ardından hemen Kadın 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kadın 24.yeni bölüm fragmanı

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 13:17 - Güncelleme: 03-04-2018 13:17

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, artık senaryosunu hızlandırma seçeneğine gidiyor anlaşılan. Bir süredir izleyicinin senaryonun yerinde saydığı eleştirilene cevap olan 23.son bölümde Sarp ve Şirin karşılaştı, peki şimdi neler olacak? Kadın 23.son bölüm ardından Kadın 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hadi gelin önce Kadın 23.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Kadın 24.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

KADIN 23.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.

Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısına telefon mağazına Sarp çıkar. İşler ne yönde ilerleyecek. Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. 23. yeni bölümün hemen ardında 24.yeni bölüm fragmanı burada olacak.

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