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Juraj Kucka Parma'ya transfer oldu

Juraj Kucka Parma'ya transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın satışı konusunda Parma ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 20:56 - Güncelleme: 12-01-2019 20:56

Bordo mavililer, bu sezon ikisi kupada olmak üzere 10 maçta toplam 433 dakika süre alan orta saha oyuncusu Juraj Kucka’nın Parma’ya transferi konusunda İtalya Serie A ekibi ile prensipte el sıkıştı.

Deneyimli oyuncu ile yollarını ayırmak için gün sayan    Trabzonspor Kulübü’nün bu transferden yaklaşık 3 milyon Euro’yu kasasına koyacağı öğrenildi. Transferin hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-18 sezonunun başında Milan’dan transfer edilen Kucka, Trabzonspor forması ile çıktığı 38 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Deneyimli orta saha oyuncusunun, bordo mavili takım ile 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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