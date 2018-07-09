  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Jülide Sarıeroğlu evli mi eşi kimdir aslen nereli?

Jülide Sarıeroğlu evli mi eşi kimdir aslen nereli?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron kadrosu ile adından çok söz ettirmişti. Jülide Sarıeroğlu, yeni kabine sonrası merak ediliyor.Jülide Sarıeroğlu'nun hayatı haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 01:45 - Güncelleme: 09-07-2018 01:45

65.Hükümette meclisin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Jülide Sarıeroğlu, aslen Adanalı.

1991'de görevden ayrılan İmren Aykut'tan bu yana, Çalışma Bakanlığı'na atanan ilk kadın bakan olan Jülide Sarıeroğlu, 7 Haziran 1979 tarihinde Adana’da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Kadriye’dir.

2008-2015 yılları arasında Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında; İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerini Kapsayan 6.Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. 25. ve 26. Dönem AK Parti Ankara (1. Bölge) Milletvekili olarak seçildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu üyeliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığı görevini yaptı. 21 Nisan - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda Kâtip Üye olarak görev yaptı.

17 Haziran 2016 - 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde ve 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi.

20 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini sürdürmektedir.

JÜLİDE SARIEROĞLU EVLİ Mİ; Jülide Sarıeroğlu'nun medeni durumu bekar olarak görünüyor. Jülide Sarıeroğlu'nun gençlik fotoğrafı basına böyle yansımıştı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir? 
Yeni bakanlar saat kaçta açıklanıyor?

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Jülide Sarıeroğlu evli mi eşi kimdir aslen nereli? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Jülide Sarıeroğlu
JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel Merk

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro