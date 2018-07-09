Jülide Sarıeroğlu evli mi eşi kimdir aslen nereli?

65.Hükümette meclisin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Jülide Sarıeroğlu, aslen Adanalı.

1991'de görevden ayrılan İmren Aykut'tan bu yana, Çalışma Bakanlığı'na atanan ilk kadın bakan olan Jülide Sarıeroğlu, 7 Haziran 1979 tarihinde Adana’da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Kadriye’dir.

2008-2015 yılları arasında Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında; İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerini Kapsayan 6.Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. 25. ve 26. Dönem AK Parti Ankara (1. Bölge) Milletvekili olarak seçildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu üyeliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığı görevini yaptı. 21 Nisan - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda Kâtip Üye olarak görev yaptı.

17 Haziran 2016 - 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde ve 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi.

20 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini sürdürmektedir.

JÜLİDE SARIEROĞLU EVLİ Mİ; Jülide Sarıeroğlu'nun medeni durumu bekar olarak görünüyor. Jülide Sarıeroğlu'nun gençlik fotoğrafı basına böyle yansımıştı.

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