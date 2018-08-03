JP Morgan'dan Türkiye enflasyonu açıklaması

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan, Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin enflasyon tahminini yükseltti.

Buna göre kurumun beklentisi TÜFE artışının 2018 sonunda yüzde 14.5 olması yönünde; JPMorgan'ın önceki enflasyon tahmini yüzde 13.2 idi.

JP Morgan Türkiye'de Temmuz'da enflasyonun sürpriz şekilde yavaşlamasına rağmen fiyat dinamiklerinin hala kötü olduğunu belirtti.

'ENFLASYON EYLÜL'DE ZİRVE YAPAR'

Banka, Eylül ayında enflasyonun yüzde 16,3 ile zirve yapmasını bekliyor.

JP Morgan, büyümenin yavaşlamasına rağmen TCMB'nin kredibilitesini yeniden inşa etmek için hala sıkı para politikasına ihtiyaç duyduğunu ve eylül ayındaki toplantıda 125 baz puan faiz artışına gitmesini beklediklerini ifade etti.