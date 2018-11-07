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JP Morgan çalışanı manipulasyon yaptığını itiraf etti

JP Morgan çalışanı manipulasyon yaptığını itiraf etti

DÜNYANIN en büyük yatırım bankalarından JP Morgan’da trader (al-satçı) olarak çalışan John Edmonds, yıllardır, başta altın olmak üzere kıymetli metal (gümüş, platin, paladyum vs) piyasalarında manipulasyon yaptığını itiraf etti.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 14:35 - Güncelleme: 07-11-2018 14:35

New York’da yaşayan 36 yaşındaki John Edmonds, Connecticut Mahkemesi’ne 9 Ekim’de verdiği yeminli ifadede emtia piyasasında sahtecilik, dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, emtia fiyatlarında manipulasyon ve sahte alım satım emirleri girme suçlarını kabul etti.

ÇOK YÖNLÜ SAHTECİLİK OPERASYONUNDA YER ALDI
Başsavcı yardımcısı Bryan Benczkowski konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 2009’dan 2015’e kadar John Edmonds, vadeli kıymetli metal piyasalarını manipule etmek üzere çok yönlü bir sahtecilik operasyonunda yer aldı. Bu operasyon öncelikle, Edmonds’ın aslında hiçbir zaman uygulanmayacak sahte alım satım emirlerini piyasaya girerek kendisine çıkar sağlamasına dayanıyordu."

FBI direktör yardımcısı Charge Sweeney ise aynı konuda yaptığı açıklamada sahte emirlerin, fiyatları, Edmonds ve bankadaki diğer suç ortaklarının para kazanmasını sağlayacak şekilde hareket ettirdiğini belirtti.

YÖNETİCİLERİN DE ONAYI VAR
Sweeney, şöyle devam etti: "Edmonds ayrıca, bu taktikleri bankadaki (JP Morgan) daha üst düzey trader’lardan öğrendiğini, bu yöntemleri yüzlerce kez kullandığını ve bu işlemlerde yöneticilerinin de onayı olduğunu kabul etti’."

ABD Adalet Bakanlığı da yaptığı açıklamada, söz konusu olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca bu operasyonlarla zarara uğradığını düşünen bireysel yatırımcıları kendisine başvurmaya davet etti.

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Kaynak : AA

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