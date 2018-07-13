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Johnson & Johnson talk pudraları kanser ediyor davasında şok karar

Johnson & Johnson talk pudraları kanser ediyor davasında şok karar

Johnson & Johnson markasının talk pudraları yumurtalık kanserine mi sebep oluyor? Kozmetik şirketi Johnson & Johnson'a karşı 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davada yaklaşık 4,7 milyar dolar tazminata hükmedildi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 13:53 - Güncelleme: 13-07-2018 13:53

Amerikan kozmetik sanayinin önde gelen holdinglerinden Johnson & Johnson (J&J), vücut bakımında kullanılan ürünleri kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davada milyarlarca dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunan J&J 4,7 milyar dolar tutarında ceza ve tazminat ödeycek.

Şirket, yumurtalık kanserine yakalanan 22 kadın tarafından mahkemeye verilmişti. Davacılar J&J'nin ‘Baby Powder' marka pudrasının hastalanmalarına neden olduğu iddiasıyla dava açmış ve Amerikan şirketini ürünlerinin yan etkilerini gizlemekle suçlamışlardı.

Davacıların avukatı Mark Lanier, J&J'nin 40 yıldır kanıtları örtbas ettiğini savundu. Davacılardan altısı kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Özel şirketler daha önce de jüri tarafından suçlu bulunmuş, bazı yüksek cezalar temyiz edilerek geri alınmıştı. Diğer davalar ise bir üst mahkemede karara bağlanmayı bekliyor.

J&J ST. Louis mahkemesinin kararını temyize götüreceğini duyurdu.

Magnezyum silikat içeren talk pudrasının kansere yol açtığı gerekçesiyle şirket hakkında binlerce dava açılmıştı.

Söz konusu vücut bakımı ürünlerinde asbest bulunduğu da iddia ediliyor. Johnson & Johnson şirketi iddiaları reddediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • A. Kar 13 Temmuz 2018 14:17 Bu mahkemeyi yanlış yerde açmışlar. Bizde olsa, 4,7 milyar değil, kişibaşı 2 bin liradan 44 bin lira tazminat alırlardı belki.

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